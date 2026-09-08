シェイドゥラエフの次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

格闘技イベント「超RIZIN.5」にラジャブアリ・シェイドゥラエフが出場する。
本記事では、ラジャブアリ・シェイドゥラエフの次戦について試合日程・対戦相手・視聴方法を紹介する。
シェイドゥラエフの次戦はいつ？試合日程
ラジャブアリ・シェイドゥラエフは9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」に出場。第8試合のRIZIN＆PFLフェザー級タイトルマッチで、AJ・マッキーと対戦する。
「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。
項目
内容
大会名
超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
開催日
9月10日(木)
開場
14:00
開始
16:00
会場
京セラドーム大阪
試合数
全8試合
対戦カード
試合
対戦カード
階級・ルール
第8試合
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. AJ・マッキー
RIZIN＆PFLフェザー級 タイトルマッチ
第7試合
朝倉未来 vs. 青木真也
RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg）
第6試合
カルシャガ・ダウトベック vs. 平本蓮
RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
第5試合
ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 野村駿太
RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg）
第4試合
斎藤裕 vs. YA-MAN
RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
第3試合
ヴガール・ケラモフ vs. 高木凌
RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
第2試合
RENA vs. ナターシャ・クジュティナ
RIZIN MMAルール：5分3R（49.0kg）
第1試合
“ブラックパンサー”ベイノア vs. 宇佐美秀メイソン
RIZIN オープンフィンガーグローブ キックボクシングルール：3分3R（71.0kg）
シェイドゥラエフ｜次戦の対戦相手は？
ラジャブアリ・シェイドゥラエフは、2025年5月のRIZIN4戦目でクレベルをTKOし王座奪取。同年の大晦日には朝倉未来を豪快に投げ、1RTKO勝ちを収めた。2026年4月には久保優太を1Rでリングに沈め、プロ戦績19勝無敗に更新した。
今回の「超RIZIN.5」では、AJ・マッキーを破り2冠王者を目指す。
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ
項目
AJ・マッキー
キルギス共和国
出身地
アメリカ合衆国
2000年10月11日
生年月日
1995年4月7日
170cm
身長
178cm
174cm
リーチ
189cm
66.0kg
体重
71.0kg
シェイドゥラエフvsAJ・マッキーのテレビ放送・ネット配信
「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（3,500円キャッシュバックキャンペーンあり）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム(C)RIZIN FF
配信日時
PPVチケット料金(税込)
プラットフォーム
お得情報
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
ABEMAプレミアム登録で現金3,500円キャッシュバック！
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
RIZIN 100 CLUB
RIZIN公式の定額制動画サービス
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
RIZIN LIVE
全試合をリアルタイム生配信！
9/10(木)15:00〜
当日¥6,900
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キャッシュバック適用条件は以下の通り。
- 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
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- 対象期間内にPPVチケットを購入
- 満18歳以上
- キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください