シェイドゥラエフvsAJ・マッキーはどこで見られる？テレビ中継はある？

格闘技イベント「超RIZIN.5」にて、ラジャブアリ・シェイドゥラエフとAJ・マッキーが対戦する。

シェイドゥラエフvsAJ・マッキーはどこで見ることができるのか。放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

シェイドゥラエフvsAJ・マッキー｜概要

ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキーは、9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」で実施。メインカードの第8試合に、RIZIN＆PFLフェザー級タイトルマッチとして組まれている。

「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。

項目 内容 大会名 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 開催日 9月10日(木) 開場 14:00 開始 16:00 会場 京セラドーム大阪 試合数 全8試合

シェイドゥラエフvsAJ・マッキー｜どこで見られる？

「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでのテレビ放送は行われない。

また、U-NEXTでのライブ配信も予定されていない。

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RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）

RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

PPVチケット価格、配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム お得情報 9/10(木)15:00〜 前売¥6,500

当日¥6,900

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください