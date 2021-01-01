セビージャvsドルトムント｜スタメン発表｜チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦
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UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・ラウンド16第1戦、セビージャvsドルトムントのスターティングメンバーが発表された。
目次
セビージャ｜先発メンバー
🚨 XI del #SevillaFC 🆚 @BVB ⤵️— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 17, 2021
Bono - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Fernando, Jordán, Rakitic - Suso, Papu Gómez, En-Nesyri.#UCL #WeareSevilla pic.twitter.com/jPHbGK7PGz
ドルトムント｜先発メンバー
⚫️ Unsere erste Elf für #SEVBVB! 🟡 pic.twitter.com/xcYzIWyuNM— Borussia Dortmund (@BVB) February 17, 2021
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セビージャvsドルトムント｜試合日程
チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦、セビージャvsドルトムントは、日本時間2021年2月18日（木）5:00にセビージャのホーム、ラモン・サンチェス・ピスフアンで開催される。
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