UEFAチャンピオンズリーグ

セビージャvsドルトムント｜スタメン発表｜チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦

Goal（ゴール）
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Getty Images
【UEFAチャンピオンズリーグ 速報】2021年2月18日（木）に行われるCLラウンド16第1戦、セビージャvsドルトムントのスターティングメンバー（先発）が発表された。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・ラウンド16第1戦、セビージャvsドルトムントのスターティングメンバーが発表された。

目次

  1. セビージャ｜先発メンバー
  2. ドルトムント｜先発メンバー
  3. セビージャvsドルトムント｜試合日程
  4. チャンピオンズリーグ無料視聴方法

セビージャ｜先発メンバー

ドルトムント｜先発メンバー

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セビージャvsドルトムント｜試合日程

チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦、セビージャvsドルトムントは、日本時間2021年2月18日（木）5:00にセビージャのホーム、ラモン・サンチェス・ピスフアンで開催される。

チャンピオンズリーグ無料視聴方法

2020-21シーズンのチャンピオンズリーグ・決勝トーナメントは、WOWOWが全試合生中継・配信する。

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