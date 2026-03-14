セビージャ監督アルメイダ「戦争中に行うサッカーは非人道的だ。こんな時にバルサに勝つことを目指すなんて…頭が壊れそうだよ」

セビージャのマティアス・アルメイダ監督は、戦争の最中にサッカーの試合が行われていることについて、無情さを感じているようだ。

アメリカ＆イスラエルとイランが事実上の交戦状態となり、世界が動揺している中、アルメイダ監督はサッカーが興行を行う意味性を失っていると感じているようだ。15日のラ・リーガ第28節、敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦を前に会見に出席したアルゼンチン人指揮官は、報道陣に対して自身の胸の内を明かしている。

「サッカーはとても素晴らしいもので、人々の感情を呼び起こすことができる。正しい使い方をされれば多くの人々にとって救いとなるものなんだ」

「私たちをはじめ、多くの人々はサッカーによって食い扶持を与えられている。サッカーのおかげで、私たちは異なる文化、異なる国、異なる人々を知ることができ、美味しいものだって食べられる。サッカーがなければ私は違う仕事をしていただろうが、それが何かは分からない……。サッカーは本当に素晴らしいものだ」

「そしてサッカーは社会の鏡でもある。今、戦争が行われているが、私たちはサッカーの試合についての話をしている。それはつまり、私たちが何に対しても関心を持っていないことを意味する。それは悲しいことだ。私たちはビジネスを続けなければならないのだから」

「私たちは戦争をしている中でカンプ・ノウに赴き、23年勝利のないスタジアムで勝利をつかまなければならない……私の頭は壊れそうだよ。サッカーは素晴らしいものから、何か非人道的なものに変わってしまっている」

「例えば、ロケット一基に5000万ユーロの価値があるとして、アフリカは飢えに苦しんでいる。そうしたロケットの打ち上げる費用を、米や教育に回すことはできないのだろうか。私たちは自分勝手な世界に生きている。だから私はサッカーが、人々の楽しめるものであってほしいと願っている」

「私は人々を練習に招待するし、写真を求められたら立ち止まりたい。自分だって幼い頃はあったし、そのような価値を大切にしたいんだ。この前にはホセファ（セビージャの最年長クラブ会員）と知り合いと手紙を出したよ。それがサッカーの失われた美しさだと思う」

「私たちは色々なことを心配しているが、フットボールの本質には目を向けていない。私はそこに戻っていきたいんだ。社会的に、私たちはあらゆる面で後退する世界に生きていて、皆がその一部となっている」