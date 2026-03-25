【3月25日】選抜高校野球2026第7日の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜春のセンバツ甲子園

「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」の大会第7日が3月25日（水）に開催される。

本記事では、センバツ高校野球第7日の試合日程やプレイボール時刻、視聴方法を紹介する。

【3月25日】センバツ高校野球第7日の試合日程・開始時間

阪神甲子園球場で行われる2026年のセンバツ高校野球は、大会第7日に花咲徳栄vs日本文理など2回3試合が行われる。

試合日 ラウンド プレイボール 対戦カード 2026/3/25(水) 2回戦 9:00 神村学園（鹿児島）vs 智弁学園（奈良） 11:30 花咲徳栄（埼玉）vs 日本文理（新潟） 14:00 専大松戸（千葉）vs 九州国際大付（福岡）

センバツ高校野球2026のおすすめ視聴方法

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