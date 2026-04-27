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Yuta Tokuma

【4月28日】埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは4月28日(火)から30日(木)、埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

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本記事では、西武vs日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズは、4月28日(火)から30日(木)にベルーナドームで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
4/28(火)13:00埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズ
4/29(水)14:00埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズ
4/30(木)18:00埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズ

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埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
4/28(火)
13:00
4/29(水)
14:00
4/30(木)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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