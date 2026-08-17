SDF最新シリーズはどこで見られる？配信視聴方法

ダンスサバイバルシリーズ『STREET WORLD FIGHTER: Directors' War』（通称SDF）が2026年に開催される。

本記事では、『STREET WORLD FIGHTER: Directors' War』のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。

『STREET WORLD FIGHTER: Directors' War』とは？

本番組は、大ヒットを記録した『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』をはじめとする、MnetのダンスIPの拡張版であり、振付創作を超え、舞台の動線や構成、演出、舞台装置、カメラワーク、衣装までパフォーマンスの全てを企画・完成するパフォーマンスディレクターに焦点を当てた新次元のサバイバルプロジェクト。従来のダンサー同士のバトルからもう一歩踏み出し、「頭で戦い、体で証明する」熾烈な過程の中で、自らの名を舞台上の「ディレクターズクレジット」に刻むたった一人を決める残酷な「作品戦争」が繰り広げられる。そして出場するパフォーマンスディレクターには、aespa「Next Level」を手掛けたバダ（BADA）、JENNIE「like JENNIE」チャレンジシンドロームとNCT 127の振付を担当したINGYOO、aespa「Armageddon」やXGの振付で話題のRENAN、EXO「LOVE SHOT」を手掛けたペク・グヨンkooyoung back、TAEMINの世界最大級の音楽フェスティバル・コーチェラでのステージを総合演出作したKASPERらが出場する。

SDFの審査員は？

『STREET WORLD FIGHTER: Directors' War』の放送・配信予定は？無料で見れる？

審査を務めるスペシャルジャッジには、BTS「Butter」やBLACKPINKを手掛けたSIENNA LALAU、「WSWF」優勝者のKYOKA、世界的な天才振付師SEAN LEW、グローバルダンスクルーKinjazの共同創立者ANTHONY LEE、Lia Kim、Monika、Honey Jらが名を連ねます。MCには、確かなダンスの実力を備えたZEROBASEONEのリーダー、SUNG HAN BIN が抜擢された。

ABEMA

『STREET WORLD FIGHTER: Directors' War』は、ABEMAで国内独占配信される。配信は2026年8月18日（火）夜10時〜からスタートする。

ABEMAプレミアムであれば、広告無しで見逃し配信も可能だ。

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。