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シャルケvsバイエルンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月6日】シャルケvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第2節

シャルケ04 対 バイエルン
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シャルケ04
バイエルン

2026-27ブンデスリーガ第2節、シャルケ対バイエルンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのブンデスリーガ第2節が日本時間9月6日(日)に開催。田中聡が所属するシャルケと、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

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本記事では、シャルケvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シャルケvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

シャルケvsバイエルンは、日本時間9月6日(日)にシャルケのホーム、フェルティンス・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第2節
  • 日時：2026年9月6日(日) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：シャルケvsバイエルン
  • 会場：フェルティンス・アレーナ
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シャルケvsバイエルン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第2節のシャルケvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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シャルケvsバイエルンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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シャルケvsバイエルン｜チーム情報

シャルケ04 vs バイエルン 予想スタメン

3-4-2-1
シャルケ04 crest
シャルケ04
S04
フォーメーション
バイエルン crest
バイエルン
FCB
4-2-3-1
1ロリス・カリウス5ティモ・ベッカー4H. Kurucay25ニコラ・カティッチ13田中聡29エリック・エビンベ24アディル・アウシッシュ33V. Becker23S. El-Faouzi21デヤン・リュビチッチ10エディン・ジェコ1マヌエル・ノイアー19アルフォンソ・デイヴィス2ダヨ・ウパメカノ4ヨナタン・ター27コンラート・ライマー14ルイス・ディアス6ヨズア・キミッヒ45アレクサンダル・パブロヴィッチ17マイケル・オリーセ34イスマエル・サイバリ9ハリー・ケイン
バイエルン crest
バイエルン
FCB
3-4-2-1
シャルケ04

先発メンバー

バイエルン

マネージャー

  • M. Muslic
  • ヴァンサン・コンパニ

成績

S04

S04 - 直近成績

HES
0-5
ATA
0-3
RMA
0-3
HAL
2-5
FCA
3-0
得点（失点）
10/11
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
FCB

FCB - 直近成績

RBL
3-1
HDH
2-4
BVB
1-2
VFB
5-1
OSN
1-4
得点（失点）
18/6
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
5/5

両チームの対戦成績

対戦成績

シャルケ04ドローバイエルン
0
0
5
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
6
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
終了
ブンデスリーガ
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
バイエルン badge
バイエルン
FCB
2
終了
ブンデスリーガ
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
バイエルン badge
バイエルン
FCB
4
終了
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
8
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
終了
DFBポカール
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
バイエルン badge
バイエルン
FCB
1
終了
0得点21
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた0/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バイエルンバイエルンFCB
110051+43
2
SCフライブルクSCフライブルクSCF
110041+33
3
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
110030+33
4
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
110030+33
5
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110020+23
6
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
110032+13
7
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
210156-13
8
FCケルンFCケルンKOE
210146-23
9
フランクフルトフランクフルトSGE
10103301
10
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
10103301
11
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
10100001
12
パーダーボルンパーダーボルンSCP
10100001
13
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
100123-10
14
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
100123-10
15
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
100102-20
16
ブレーメンブレーメンSVW
100114-30
17
ボルシアMGボルシアMGBMG
100103-30
18
シャルケ04シャルケ04S04
100103-30
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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