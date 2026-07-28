SCブラガがマルクス・リンダイの獲得に向けて具体的に動いている。ポルトガルのクラブは、scヘーレンフェーンに対して650万ユーロの最初のオファーを提示したと、De Telegraafが火曜日に報じた。

この初回オファーはヘーレンフェーンに即座に拒否された。フリースラントのクラブは、23歳のスウェーデン人アタッカーに対して、より高い金額を求めている。Transfermarktは現在、リンダイの市場価値を500万ユーロと見積もっている。

ヘーレンフェーンは2025年1月、スウェーデンのクラブであるヴェステロースSKからリンダイを170万ユーロで獲得した。アベ・レンストラ・スタディオンでの契約は、なお3シーズン残っている。

ブラガは6月初旬にも、リンダイに対して500万ユーロのオファーを出していた。ファブリツィオ・ロマーノは、両クラブが移籍について話し合っていたと報じていたが、その移籍は実現しなかった。

ブラガによれば、リンダイはポルトガルでの挑戦に前向きだという。近いうちにヘーレンフェーンに新たなオファーが提示されるのか、それともブラガが別の候補を探すのかが注目される。

1年半前にヘーレンフェーンへ加入した際、彼はクラブに対するフィーリングが重要であることをすでに明かしていた。当時はフェイエノールト、FCトゥウェンテ、クラブ・ブルージュも選択肢にあったが、最終的にフリースラントを選んだ。

リンダイはここまで、ヘーレンフェーンで54試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。すでに新シーズンに向けた準備も始めている。