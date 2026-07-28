SCブラガがマルクス・リンダイの獲得に向けて具体的に動いている。ポルトガルのクラブはscヘーレンフェーンに対し、650万ユーロの最初のオファーを提示したと、デ・テレグラーフが火曜日に伝えた。

このオファーはヘーレンフェーンに即座に拒否された。フリースラントのクラブは、23歳のスウェーデン人アタッカーに対して、さらに高い金額を求めている。Transfermarktは現在、リンダイの市場価値を500万ユーロと見積もっている。

ヘーレンフェーンは2025年1月、スウェーデンのクラブであるヴェステロースSKから170万ユーロでリンダイを獲得した。アベ・レンストラ・スタディオンでの契約は、まだ3シーズン残っている。

ブラガはすでに6月初旬、リンダイに500万ユーロのオファーを出していた。ファブリツィオ・ロマーノは、両クラブが移籍について話し合っていたと報じていたが、結果的に成立には至らなかった。

ブラガによれば、リンダイはポルトガルでの挑戦に前向きだという。近いうちにヘーレンフェーンへ新たなオファーが提示されるのか、それともブラガが別のターゲットを探すのかが注目される。

1年半前にヘーレンフェーンへ加入した際には、クラブに対するフィーリングが重要であることがすでに明らかになっていた。当時はフェイエノールト、FCトゥウェンテ、クラブ・ブルージュも選択肢にあったが、最終的にフリースラントを選んだ。

リンダイはここまでヘーレンフェーンで54試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。すでに新シーズンに向けた準備も始めている。