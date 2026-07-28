SCブラガがマルクス・リンダイの獲得に向けて具体的に動いている。ポルトガルのクラブはヘーレンフェーンに対し、650万ユーロの最初のオファーを提示したと、デ・テレグラーフが火曜日に伝えた。

この最初のオファーは、ヘーレンフェーンに即座に拒否された。フリースラントのクラブは、23歳のスウェーデン人アタッカーに対して、より高い金額を求めている。Transfermarktでは現在、リンダイの市場価値を500万ユーロと見積もっている。

ヘーレンフェーンは2025年1月、スウェーデンのクラブであるヴェステロースSKからリンダイを170万ユーロで獲得した。アベ・レンストラ・スタディオンでの契約は、まだ3シーズン残っている。

ブラガは6月初旬にも、リンダイに対して500万ユーロのオファーを出していた。ファブリツィオ・ロマーノは、両クラブが移籍について話し合っていたと伝えていたが、その移籍は成立しなかった。

ブラガによれば、リンダイはポルトガルでの新たな挑戦に前向きだという。近いうちにヘーレンフェーンに新たなオファーが提示されるのか、それともブラガが別の候補に目を向けるのかが注目される。

1年半前にヘーレンフェーンへ加入した際には、クラブに対するフィーリングが良いことが重要だという点が、すでに明らかになっていた。当時はフェイエノールト、FCトゥウェンテ、クラブ・ブルージュも選択肢にあったが、フリースラントを選んだ。

リンダイはここまで、ヘーレンフェーンで54試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。すでに新シーズンに向けた準備も始めている。