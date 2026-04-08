SCヘーレンフェーン、元有望選手のトライアルを打ち切り：「コンディションが十分でない」

ピエール・ドウォモのSCヘーレンフェーンでの短い冒険は、すでに終わってしまった。21歳のベルギー人選手は、イースター月曜日からチームに合流して練習に参加していたが、退団することになった。『Leeuwarder Courant』紙のサンダー・デ・フリース氏によると、彼は十分なコンディションにないという。

ヘーレンフェーンのロビン・フェルトマン監督は、ベルギー時代にドウォモと共にした経験がある。40歳の同監督は、RSCアンデルレヒトのアシスタントコーチを務めたほか、クラブ・ブルージュのU-19チームを指揮していた。

ドウォモはKRCゲンクのユースチームを経て、2021年夏、17歳の時にロイヤル・アントワープへ移籍した。移籍金は200万ユーロだった。

このミッドフィールダーはアントワープでの初シーズンで印象を残すことができず、クラブで14試合に出場した後、いくつかのレンタル移籍を経験した。

ドウォモはSCブラガ、KVオステンド、そしてベルギー2部リーグに所属するRWDMでプレーした。2024年夏、このプレイメーカーはイングランドの首都へ移り、ワトフォードと契約を結んだ。

過去1年半のシーズンにおいて、ドウォモはチャンピオンシップでの出場機会を得ることができなかった。この1年半で出場したのはわずか12試合であり、そのうち2試合は今シーズンでのものだった。

2026年1月、ドウォモのワトフォードとの契約は解除され、無所属となった後、ヘーレンフェーンに加入した。しかし、わずか2日後に、新たなクラブ探しを再開することとなった。