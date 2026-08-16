アヤックスは日曜日、scヘーレンフェーン相手に2-0のリードを守れず、2-2で引き分けた。試合開始から最初の30分、アムステルダム勢は説得力のあるプレーを見せたが、その一因はGKマルク・テア・シュテーゲンにあった。見事なパスを次々と繰り出し、テンポを高く保っていたからだ。ヘーレンフェーンのロビン・フェルトマン監督と主将マース・ウィレムセンは、このバルセロナからのレンタル選手に強い印象を受けている。

アヤックスは日曜日、2-0とするまでに33分を要した。ベルント・クラーフェルブールのオウンゴールと、アブデラ・ウアザーネの圧巻のミドルシュートでホームチームが優位に立ったが、前半終了間際にヤコブ・トレンスコウが強烈な一撃を突き刺し、試合は一気に緊迫感を増した。82分にはマクサンス・リベラが同点弾を決めた。

「序盤はプレスのかけ方がうまく整っていなかった」とウィレムセンはESPNで語り始めた。「それを20分、25分後に修正した。そこからはかなり良くなった。1対1への対応を別のやり方に変えたんだ。アヤックスにボール保持の時間を与えすぎていた」

「彼らは僕たちのプレスを本当に簡単に外してきた。GKもボール扱いがかなりうまいと言わないといけないね」と、テア・シュテーゲンを念頭に置いて話した。「あれだけ蹴れるんだ。前から分かってはいたけど、ピッチの上で体感するとまた違う」 ヘーレンフェーンは最終的に勝ち点1を手にし、それに値する内容だった。「あれは配置変更が関係していたと思う」

またフェルトマンも、ゲームメーク役としての働きに加え、いくつもの好セーブを見せたテア・シュテーゲンを絶賛した。「あれだけのGKだからね。かなりいいFKも止めたと思う。ポスト際を完璧に突いたわけではなかったけど、それでも十分にいいシュートだった。ルカ（オイェン、編集部注）との1対1も……」

「でも特に、僕たちにプレスの選択を迫るところ、どれだけ長く間を取れるか、そしてどれだけ簡単に空いたスペースへボールを入れられるか……。そこに対して、少なくとも最初の20分は僕たちに答えがなかった。その後はプレスの上を越えるボールも蹴ってきたし、SBのところで僕たちがジャンプできるようなボールもあった」

「そこにはもっと良く対応しなければいけなかった」とフェルトマンは振り返った。チームが粘り強さを示したと見ており、ヘーレンフェーンは素晴らしい形でシーズンをスタートさせている。開幕節ではFCトゥウェンテを下し（1-0）、今回はアレナで勝ち点1を獲得した。「いつだって胸を張って」と、元アヤックス下部組織指導者は笑いながら締めくくった。