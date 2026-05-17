エールディビジ - Eredivisie Abe Lenstra Stadion

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドをお届けします。

SCヘーレンフェーン対アヤックスの視聴方法

オランダ国内ではZiggoのESPNで視聴できます。

外出中や海外滞在中でも、VPNを使えば地域制限を回避し、普段利用しているストリーミングサービスにログインできます。オランダのサーバーに接続すれば、自宅と同じように試合を楽しめます。

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使うストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に視聴できます。

チームニュース＆メンバー

scヘーレンフェーンは、負傷中のGK A. ノッパートとDF V. ザガリティスを欠く。 ホームチームに出場停止はいない。予想スタメンは以下の通り：B. クラバーブール；H. ペトロフ、M. ウィレムセン、S. ケルステン、O. ブラウデ；L. ブラウワース、J. トレンコウ、R. メールフェルト；L. オイエン、M. リンデイ、D. ヴェンテ。

アヤックスは多くの選手を欠いて遠征する。J. ヘールケンス、V. ヤロス、K. ドルベルグ、O. エドヴァルセン、J. スタロはいずれも負傷のため欠場する。 アウェーチームに欠場者はいない。予想スタメンは以下の通り：M. パエス；T. 冨安、K. 板倉、A. ボウマン、L. ローザ；O. グルーク、Y. レーゲール、D. クラッセン；W. ウェグホスト、M. ゴッツ、S. ベルグイス。試合が近づくにつれて、さらなる最新情報が追加される予定だ。

最近の調子

scヘーレンフェーンは直近のエールディヴィジ5試合で3勝2敗、引き分けなし。 直近はホームでNACに0-2で敗れた。その前はアウェイでFCヴォレンダムに0-2、ホームでフォルトゥナ・シッタルトに2-1で勝利。最も痛手だったのはAZに0-3で負けた一戦だ。5試合で9得点8失点。

アヤックスは直近5試合で2勝1分2敗。 直近は5月10日ホームでFCユトレヒトに1-2で敗れた。その前はPSVアイントホーフェンとのアウェー戦で2-2の引き分け、これにより上位争いを維持した。さらにNACブレダ戦を0-2、ヘラクレス戦を0-3で制したが、4月にはFCトゥウェンテに1-2で敗れている。

過去の対戦成績

直近の対戦は2025年11月1日のエールディヴィジで、ヨハン・クライフ・アレナにて1-1の引き分け。その前は2025年1月、アヤックスがヘーレンフェーンのホームで2-0で勝利した。 直近5試合はアヤックスが3勝1敗1分。ヘーレンフェーンの唯一の勝利は2024年2月のホームでの3-2だ。

順位

現在、ヘーレンフェーンは8位、アヤックスは5位。欧州カップ戦出場権を争うアヤックスにとって重要な一戦だが、ヘーレンフェーンは上下のプレッシャーなく臨む。