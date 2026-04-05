SCヘーレンフェーンは、泥沼に沈みつつある不振のヘラクレス・アルメロに対して、まだ手加減している

ヘラクレス・アルメロにとって、直接降格の危機がますます迫っている。フレンド・ロテリー・エールディヴィジの最下位チームは、日曜日にSCヘーレンフェーンとのアウェイ戦で1-4で敗れ、残り5試合を残して、現時点で安全圏にある16位との差を8ポイント縮めなければならない状況となった。

アベ・レンストラ・スタジアムでの試合開始11分、マクセンス・リベラがヘーレンフェーンに理想的なスタートを切らせるかに見えた。しかしVARによる確認の結果、このフリースランドの左ウイングによる先制点はハンドの判定により取り消された。

ヘーレンフェーンで先制点を奪ったのは、意外にもヘラクレスだった。マリオ・エンゲルスが至近距離から左下隅にシュートを決めた。ロビン・フェルトマン監督率いるチームはこれにめげず、ヨリス・ファン・オーレームの正確なコーナーキックからヤコブ・トレンコウが同点ゴールを決めた。

ハーフタイムを控えたヘーレンフェーンは、マーカス・リンデイがPKを誘発したことでリードを許した。ラッセ・ノルダスは11メートルの地点から確実に決めた。後半開始直後、ヘーレンフェーンはレムコ・パスフェールのオウンゴールにより3-1とリードを広げた。その直後、ヘーラクレスGKがゴールライン上でセーブを見せたが、リベラがこぼれ球を押し込み、4-1とした。

こうしてヘラクレスは、ごく短期間のうちに2つの大きな打撃を受けた。ヘーレンフェーンはこの2得点で明らかに自信をつけ、ホームサポーターの後押しを受けてさらなる得点を狙った。スコアはさらに広がりかねなかったが、決定的なチャンスを活かせなかった。

エルネスト・ファーバー監督は、ヘラクレスに勢いをつけようと、最後の30分間で積極的に選手交代を行った。しかし、降格の影がますます濃くなる最下位チームにとって、逆転劇はもはや望めなかった。

パスフェールは終盤に好セーブを連発し、ヘーレンフェーンでの大敗を免れた。いずれにせよ、セム・シェペルマンがポストを叩いたアルメロのクラブが、残留を果たすには奇跡が必要であることは明らかだ。