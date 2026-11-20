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SCヘーレンフェーンは土曜夜（21時）、FCフローニンゲンとのアウェー戦でエールディヴィジの戦いを再開する。「北部ダービー」を前に、ロビン・フェルトマン監督はLeeuwarder CourantとOmrop Fryslânに慎重ながら朗報を示唆した。フレヴォラント州出身の同監督は契約を延長する見通しだが、そのためにはクラブから一定の確約を得る必要がある。

「クラブからは、協力関係に満足していると言われました」とフェルトマン監督はLeeuwarder Courantに語り始めた。「私も満足していると伝えました。それは結果や、クラブ内外の良い雰囲気と関係していると思います。ただ、クラブにはこうも尋ねました。今夏、そしてさらに先の将来に、どう取り組んでいくのかと」

フェルトマン監督がヘーレンフェーンの指揮官に就任したのは2025年3月。その少し前に、ロビン・ファン・ペルシー前監督がフェイエノールトを選んでいた。フェルトマン監督はそのシーズン、ヘーレンフェーンを9位に導いた。昨シーズンは8位に入り、現在は見事に6位につけている。フェルトマン監督の契約は、追加の1年延長オプションを除き、2027年半ばまでとなっている。

両者とも契約延長に関心を示しているが、まだ決まったわけではない。フェルトマン監督は今後数年間も結果を残せるという一定の確約を求めており、その点についてフェリー・デ・ハーンCEO、ヨハン・ハンスマTDと話し合った。

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「クラブはその点について非常に率直に、昨年は赤字だったと話しました」とフェルトマン監督は語る。「ピッチ上に資産となる選手がいるので、それは受け入れています。同時にクラブは、その資産をいずれは換金しなければならないとも言っています」

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「それは理解しています。ただ、私が知りたいのは、どのような段階を踏んで進めるのかということです。冬に1件、夏に2件、その次の冬にまた1件の移籍になるのか。それとも、例えば一度に6件になるのか。そうなれば、チームづくりや結果を積み上げていくことに、かなり大きな影響が出るでしょう」

「そうしたことを、私たちは互いに率直に話し合っています。クラブは将来に向けて正しい選択をしなければなりませんが、私も同じです」。フェルトマン監督は、自身と同じく契約満了が近づくスタッフたちのためにも声を上げている。「私は彼らを強く支持しています。私との話を先に進める前に、まず彼らと話し合うべきだとクラブに伝えました」

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フェルトマン監督はOmrop Fryslânに対しても、クラブ首脳陣との話し合いが少なくとも良い方向に進んでいると認めた。「互いの考えはかなり近づいています。まだ何度か話し合いが続きますが、特に心配することはありません。良い方向に進んでいます。まだ白煙は上がっていません。そもそも、まだストーブに火をつけていませんから」と説明した。

ヘーレンフェーンはユーロボルフでの試合に、フリスティヤン・ペトロフを欠いて臨む。ブルガリア人選手の同選手は、代表戦期間から負傷して戻ってきた。一方のフローニンゲンでは、前節のAZ戦でレッドカードを受けたエティエンヌ・ファーセンとハンス・ハテブールが出場停止。ディック・ルキーン監督も不在となる。股関節を新しいものに置き換えたばかりだ。