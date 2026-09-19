あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1083512758.jpgANP
Sam Vreeswijk
翻訳者：

SCヘーレンフェーンが敵地でスパルタ・ロッテルダムを一蹴し、ついに再び勝利を挙げる

スパルタ・ロッテルダム 対 ヘーレンフェーン
スパルタ・ロッテルダム
ヘーレンフェーン
エールディビジ
N. Courtens
M. Farji
レヴィ・スマンス
ジェイコブ・トレンスコウ
マクサンスリベラ

SCヘーレンフェーンがついに再び白星を挙げた。ヘット・カスティールで行われた一戦で、ロビン・フェルトマン監督率いるチームはスパルタ・ロッテルダムを相手に圧倒し、0-4で快勝した。得点者はノルハン・クルタン、ヤコブ・トレンスコウ、マクサンス・リベラ、マルコ・ファルジだった。

ヘーレンフェーンは今季、FCトゥウェンテ相手のホーム戦を1-0で制してスタートしていたが、その後は勝ち点3をつかめていなかった。一方のスパルタも、キックオフ時点で今季の勝利はわずか1つのみ。8月14日にテルスター相手のアウェー戦で記録した1-3の勝利だけだった。

大きな見せ場の少ない立ち上がりを経て、ヘーレンフェーンは28分に先制した。レビ・スマンスの見事なパスを受けたクルタンが、至近距離からネットを揺らして0-1とした。

その後の時間帯でも、ヘーレンフェーンは0-2に向けて複数のチャンスを作り出した。当初はミヒャエル・ブラウワーがスパルタを踏みとどまらせていたものの、トレンスコウの低い弾道のシュートがファーサイドへ決まると、対応することはできなかった。

後半に入っても、ヘーレンフェーンは無力さをのぞかせるスパルタを相手に勢いを保った。リベラがスプリント勝負を制して内側へ切れ込み、十分なスペースを得ると、ニアサイドへ0-3を突き刺した。

エールディビジ
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
ヘーレンフェーン crest
ヘーレンフェーン
HEE

スパルタはリスクを冒さなければならなかったが、そのぶん当然ながら最終ラインの背後にはスペースが生まれた。ヘーレンフェーンはそこを途中出場のファルジが突き、ニック・フェルスフーレンに当たってゴールへ吸い込まれる形で0-4とした。これがそのまま試合終了のスコアとなった。

この勝利でヘーレンフェーンはエールディビジ10位に浮上した。一方、いまだ今季初のホーム勝利を待つスパルタは、ひとまず14位となっている。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー