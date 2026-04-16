SCフライブルクはスペインでも勝利し、ヨーロッパリーグの準決勝へ難なく進出した。

SCフライブルクはヨーロッパリーグ準決勝に進出した。1週間前にホームで3-0と勝利したフライブルクは、木曜日のアウェー戦でもセルタ・デ・ビーゴを3-1で下した。準決勝の相手はレアル・ベティスまたはSCブラガとなる。

先週の大敗を受け、セルタはホームで巻き返しを期待したが、スペイン勢の猛攻は空振りに終わった。前半はシュート0本。唯一のチャンスは開始直後、トロイがユトグラのシュートを阻んだ場面だけだった。

フライブルクも多くのチャンスは作れなかったが、3本中2本のシュートを決めて効率的に得点を重ねた。

先制点は鮮やかだった。後方からのロングボールをジョルディ・マケンゴがヘディングで落とし、イゴール・マタノヴィッチが20mからワンタッチボレーでネットを揺らし0-1。一度はオフサイドの判定で取り消されたが、VARで認められた。

直後、セルタが自陣でボールを失い、ベステから鈴木へパス。鈴木のシュートがアロンソの足に当たりネットを揺らし0－2。

後半もフライブルクが追加点。マンザンビのシュートはゴールライン上でクリアされたが、鈴木が押し込み0-3。直後、シェルハントのシュートはポストを叩いた。

終盤、フライブルクがペースを落とすと、セルタのフェル・ロペスとジョーンズ・エル・アブデラウイにチャンスが生まれたが得点は奪えなかった。試合終了間際、ウィリオット・スウェドバーグが後方からのロングボールを処理して1点を返した：1-3。