SCブラガがレアル・ベティスを逆転で下し、ヨーロッパリーグ準決勝に進出した。

SCブラガは木曜の夜、ヨーロッパリーグで逆転勝ちし準決勝に進んだ。 ポルトガル勢はセビリアでのレアル・ベティス戦で2－0から逆転し、2－4で勝利。第1戦は1－1だった。準決勝では木曜日にセルタ・デ・ビーゴを破ったSCフライブルクと対戦する。

ベティスは試合前に朗報があった。数か月ぶりの足首負傷からイスコがメンバーに復帰したのだ。スペイン人MFはベンチスタートとなった。

先発のソフィアン・アムラバトを軸に攻勢を強めたホームチームは、序盤からチャンスを量産。アントニーとクチョ・エルナンデスのシュートは枠を捉えなかったが、13分、アントニーがアブデ・エザルズーリのクロスをヘディングで叩き込み1-0とした。

直後、エザルズーリはパブロ・フォルナルスの低いクロスを叩き込み2-0とした。数分後、カウンターで3点目を取ったかと思われたがオフサイドで取り消された。

ほとんど存在感を示していなかったブラガだが、ハーフタイム直前に希望が灯る。マルク・バルトラとディエゴ・ジョレンテが衝突で倒れた直後、パウ・ヴィクトルがボレーで1点を返した。

後半も勢い衰えず、カルヴァーリョがFKヘディングで同点（2-2）、さらにオルタがPKで逆転（2-3）。

ベティスは反撃できず、さらに15分後にはジャン＝バティスト・ゴルビーがクリアされたクロスをボレーで決めて4－2とした。