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FCユトレヒトは土曜夜のエールディヴィジで、痛恨の敗戦を喫した。アンソニー・コレイア監督率いるチームはホームでSCカンブールに2-3で敗北。2点差を追いついたものの、終盤に勝ち越しを許した。ガルゲンワールトでの一戦は前半、ピッチに投げ込まれた発煙筒の影響で約30分間中断された。

コレイア監督はフリースラントのチームとの対戦で、負傷したアンヘル・アラルコンを起用できなかった。ニクラス・ヴェステルルンドも直前に欠場が決まり、代わってシーベ・ホーレマンスがそのポジションに入った。

7分、ガルゲンワールトでは7歳で亡くなったFCユトレヒトのサポーター、ジミ・フルーネフェルトを追悼した。ブニクサイドから感動的な歌声が響いたが、その数分後、同じ観客席から発煙筒がピッチに投げ込まれた。

主審のアラルト・リントハウトは試合を一時中断し、投げ込んだ人物の捜索が始まった。責任のあるサポーターが確保された後、シャロン・ダイクスマ市長とオランダサッカー協会は、約30分の中断を経て試合を再開できると判断した。

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再開後のFCユトレヒトはほとんど見せ場を作れず、前半半ばに先制を許した。25分にニコラス・ビンダーがカンブールの先制点を挙げると、その直後にはデヴィド・ボウアが追加点に迫った。

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アウェーチームはその後、シュートをポストの外側に当てた。さらに、ほかならぬFCユトレヒトからの期限付き移籍選手ラフィク・エル・アルギウイも、遠距離からのシュートで0-2に迫った。ホームチームの前半の枠内シュートはわずか1本。激しいブーイングを浴びながらロッカールームへ引き揚げた。

コレイア監督はアルトゥール・ザグレとダヴィ・ファン・デン・ベルフを投入し、FCユトレヒトはより積極的に主導権を握った。それでも再び得点したのはアウェーチームだった。55分、ザグレのボールロストからカウンターに転じ、イリエス・アマシュが決めた。

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今度はFCユトレヒトもすぐに応じた。試合開始から1時間が経過したところで、アルテム・ステパノフが追撃のゴールを流し込んだ。その後、途中出場のエイドリアン・ブレイクはGKタイス・ヤンセンに阻まれた。

残り9分、FCユトレヒトは勝ち点を手にするかに見えた。81分に途中出場のファン・ダインが同点ゴールを挙げ、ホームチームは2点差を完全に消した。

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しかし、ガルゲンワールトの歓喜は長く続かなかった。わずか2分後、再びカウンターからモルガン・コスタレッリがカンブールに勝ち越し点をもたらした。

FCユトレヒトはこの一撃から立ち直れず、勝ち点を得られなかった。一方、昇格組は見事に手にした勝ち点3をレーワルデンへ持ち帰る。FCユトレヒトが降格圏のすぐ上にとどまるなか、コレイア監督への重圧はさらに強まった。カンブールは見事な8位に浮上した。