SCカンブール、出資者ピーター・コオイ氏の痛烈なインタビューで混乱が頂点に

オムロップ・フリースランによると、SCカンブールの監査役会（RVC）が全員辞任した。資金提供者ピーター・コオイ氏の批判的インタビューがきっかけで、監査役会は辞任を決断した。

すでに委員1人が今週初めに辞任しており、残る4人も辞任を決めた。ヴァン・デル・ヴァール委員長は遺憾の意を表明しつつ、当面は監査役会が暫定的に業務を続けるとした。

きっかけは『レーワルダー・クーラント』紙でのコイ氏の発言。同氏はクラブの財政難を踏まえ、経営陣の刷新が必要だと主張し、その批判は財団理事会と監査委員会双方に向けられていた。

「カンブールは巨大スタジアムを持つ名ばかりのアマチュアクラブだ。財団、監査役会、経営陣にレベルの高い人材が必要で、私は変化を要求する。9か月も再建計画を立てられなかった」とコオイ氏は批判した。

財政難の背景にはコオイ・スタジアム建設による多額の負債があり、KNVBの財務格付けで「不合格」と判定されたため、制裁や勝ち点剥奪の危機に直面している。

減点を避けるには6月15日までに再建計画を提出する必要があるが、その成否はコオイが求める490万ユーロの保証にかかっている。彼は「経営陣を刷新しなければ保証は出さない」と条件を突き付けている。

さらに、今夏にゼネラルディレクターのアルド・デ・グラフが退任することもコオイには厄介だ。後任探しはほとんど進んでいないという。「アルドが辞めるには理由がある。彼は限界だ。後任を探すのは監査委員会の仕事だが、まったく進んでいない」と彼は手厳しい。

スポーツ面では、このフリースランドのチームは好調だ。カンブールは今シーズン、ケウケン・カンピオン・ディヴィジで2位となり、フレンド・ロテリー・エールディヴィジへの昇格を果たした。