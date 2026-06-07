オムロップ・フリースランの報道によると、SCカンブールの監査役会（RVC）が全員辞任した。資金提供者ピーター・コオイ氏の批判的インタビューがきっかけで、監査役会は辞任を決断した。

すでに委員1人が今週初めに辞任しており、残る4人も辞任を決めた。ヴァン・デル・ヴァール委員長は遺憾の意を表明しつつ、当面は監査役会が暫定的に業務を続けるとした。

きっかけは『Leeuwarder Courant』紙でのコイ氏の発言。同氏は、クラブが財政難にあることから経営陣の刷新が必要と主張し、財団理事会と監査役会を批判した。

「カンブールは巨大スタジアムを持つ名ばかりのアマチュアクラブだ。財団も監査役会も経営陣も、よりレベルが高い人材が必要だ。私は変化を要求する。新しい人材を入れるべきだ。KNVB（オランダサッカー協会）から再建計画を求められてから9か月もあった」とコイ氏は強く批判した。

財政難の背景にはコオイ・スタジアム建設による巨額負債があり、KNVBの財務格付けで「不合格」と判定されたため、制裁や勝ち点剥奪の恐れが生じている。

減点を避けるには6月15日までに再建計画を提出する必要がある。計画の成否はコオイが求める490万ユーロの保証にかかっているが、彼は「経営陣を刷新しなければ保証しない」と条件を突き付けている。

さらに、今夏にアルド・デ・グラフ総支配人が退任することもコイ氏には頭痛の種だ。後任探しはほとんど進んでいないという。「アルドが辞めるには理由がある。後任を見つけるのは監査委員会の仕事だが、まったく進んでいない」と彼は手厳しい。

スポーツ面では、このフリースランドのチームは好調だ。カンブールは、今シーズンのケウケン・カンピオン・ディヴィジで2位となり、フレンド・ロテリー・エールディヴィジへの昇格を果たした。