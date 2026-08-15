SCカンブールのヨハン・プラト監督は、フォルトゥナ・シッタート戦（1-3）で自軍にPKが与えられなかったことに激怒している。フォルトゥナのGKマタイス・ブランデルホルストは、2-1の場面で後半アディショナルタイム深くに判断を誤り、ニコラス・ビンダーの頭部を腕で明らかに打った。しかし主審マルティン・ファン・デン・ケルクホフは何もないと判断し、さらにVARからオンフィールドレビューのためにモニターへ呼ばれることもなかった。プラトは「まったく理解できない」としている。

「気分は最悪だ」とプラトはESPNに語り始めた。「終了間際に僕らにはPKが与えられるべきだったと思う。それに、決めなければいけない非常に大きなチャンスもあったと思う。だから、そうだね、本当に悔しいよ」

「もちろん怒っているよ」。当然ながら、彼が言及していたのはそのPKの場面だ。この件については、解説者のケース・ルイックスとカンブールFWラフィク・エル・アルギウイも明確に「PK」と判断していた。「あそこで起きたことを見れば、誰かの頭が吹き飛ばされるようなものだった。議論の余地はないし、ただのPKだと思う」

「明らかだろう？ 僕がどう思うかは重要じゃない。だって、もう起きてしまったことだからね。主審が見に行かなかったのもおかしいと思う」と、土曜夜のリンブルフでの判定についてプラトは不満をあらわにした。

一方で、自軍のパフォーマンスについては、プラトははるかに前向きに受け止めている。フォルトゥナは15分以内に2-0とリードしたが、エル・アルギウイの1点で1点差に詰め寄って以降は、カンブールが試合の主導権を握った。 「そこは前向きに捉えられる」と、エクセルシオール戦での希望のない敗戦（0-4）から1週間後に指揮官は語った。

「先週よりもいい内容だったし、それは僕らも予想していたことだ。これを続けていかなければならない。時間帯によってはとてもいいサッカーができていたと思う。あの場面を除けば守備もより良くなっていた」と、フィリップ・ブリッタインとルカンシオ・ゼーファイクの失点場面に言及した。「そこは改善しなければならない」

プラトは、第1節と第2節の大きな違いは主に「緊張」で説明できると考えている。「今日もまだ少しは見られたけど、僕らはここで十分にやっていけると、できるだけ早く自覚しなければならない」と、現在はプラトのアシスタントとしてベンチに座るヘンク・デ・ヨングの後任は自信たっぷりに語った。

最後に指揮官は補強についての質問にも答えた。「それについては、もうかなり多くを話してきた。まだ選手は加わるし、それまでは今いる選手たちでやっていく。もちろん保証は受けている（補強について、編集部注）。そのための資金もある、そうだ」

「ただ、この陣容でも僕らは前進しなければならないし、エールディビジ残留も可能だ。そこに2人、3人、4人と加われば、それはただただ素晴らしいことだ。そうなれば見てみたいね」とプラトは締めくくった。