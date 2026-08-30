SCカンブールのジェネラルディレクター、イェッセ・ベルフスマが『デ・テレグラーフ』に対し、フェイエノールト戦で大きな波紋を呼んだ花火事故の被害者の容体について最新情報を明かした。クラブ幹部によれば、そのうち1人は聴力に後遺症を負ったという。

8月23日の日曜日、フェイエノールトのサポーターが、とりわけホーム側の観客に向けて花火を投げ込んだ。カンブールのファン7人が負傷し、やけど、聴力障害、目の負傷を負った。

「41歳の男性は今、70歳の人のような聴力になってしまっており、そのことに非常に感情的になっている」と、ベルフスマは日曜夜、最終的に敗れることになったFCトゥウェンテ戦（1-4）を前に語った。

「土曜日には7人の被害者との集まりを開いた。負傷の程度は軽い傷から、聴力の後遺症が残るものまでさまざまだ。本当に非常に深刻なことだ」

「問題は、今後こうした事件をどう防ぐかだ。100パーセントの保証は誰にもできないし、私たちにもできない。私たちは安全性が最大限確保されるようにする。起きたことから学んだ。その上で追加措置を講じる」

フェイエノールトは、サポーターグループのロッテルダム・ラディカルズとは対照的に、コーイ・スタディオンでの出来事と明確に距離を置き、次のアウェー2試合、NEC戦（9月5日）とPECズヴォレ戦（9月13日）にはアウェーファンを帯同させないことを決めた。

ベルフスマはまた、日曜日にトゥウェンテのファンをコーイ・スタディオンから締め出す決定についても言及した。カンブールは、フェイエノールト戦での出来事を検証するために、より多くの時間が必要だと判断し、それを受けてこの厳しい措置を取った。

「トゥウェンテのサポーターが失望し、怒っていることは十分に理解している」とベルフスマは語った。「彼らはこの件に何の関係もなく、彼らの責任でもなかったが、残念ながらこれは避けられなかった」

エールディビジで今のところ唯一勝ち点ゼロのチームとなっているカンブールにとって、4連敗目もまた避けられなかった。リーウワルデンのクラブは来週日曜日、テルスターのもとへ乗り込む。