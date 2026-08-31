SCカンブールのジェネラルディレクター、イェッセ・ベルフスマが『デ・テレグラーフ』に対し、フェイエノールト戦で大きな議論を呼んだ花火事故の被害者の状態について最新情報を明かした。クラブ幹部によれば、そのうち1人は聴力に後遺障害を負ったという。

8月23日の日曜日、フェイエノールトのサポーターが、とりわけホームの観客席に向かって花火を投げ込んだ。カンブールのファン7人が負傷し、やけど、聴覚障害、目のけがを負った。

「41歳の男性は、今では70歳の人の聴力になってしまっており、そのことで非常に感情的になっている」と、ベルフスマは日曜夜、最終的に敗れたFCトゥウェンテ戦（1-4）を前に語った。

「土曜日には7人の被害者との会合を開いた。負傷の程度は軽い傷から永続的な聴力障害までさまざまだ。本当に非常に深刻だ」

「問題は、今後このような事件をどう防ぐかということだ。100パーセントの保証は誰にもできないし、我々にもできない。我々は安全性が最大限に高まるようにする。起きた出来事から学んだ。それを踏まえて追加措置を講じる」

フェイエノールトは、サポーターグループのロッテルダム・ラディカルズとは対照的に、コーイ・スタディオンでの出来事から明確に距離を置き、次のアウェー2試合、NEC戦（9月5日）とPECズヴォレ戦（9月13日）にはアウェーファンを帯同させないことを決めた。

ベルフスマはまた、日曜日にトゥウェンテのファンをコーイ・スタディオンから締め出す決定についても言及した。カンブールは、フェイエノールト戦での出来事を評価するにはさらに時間が必要だと判断し、その結果としてこの厳しい措置を取った。

「トゥウェンテのサポーターが失望し、怒っていることは十分に理解している」とベルフスマは述べた。「彼らはこの件に何の関係もなく、彼らの責任でもなかったが、残念ながらこれは避けられなかった」

一方で、カンブールにとって4連敗も避けられなかった。現時点でエールディビジで勝ち点がない唯一のチームとなっている。来週日曜日、レーワルデンのクラブはテルスターのもとを訪れる。