SCカンブールが再び勝ち点を逃したことで、ADOデン・ハーグが事実上の優勝を決定。ヴィテッセは第4ステージでの巻き返しに期待

ADOデン・ハーグは、ケウケン・カンピオン・ディヴィジの優勝決定をもう少し待つことになりそうだ。首位チームはFCアイントホーフェンに4-0で圧勝したが、SCカンブールがFCドルトレヒトと1-1で引き分けたため、優勝争いはまだ正式に決着していない。残り3試合を残し、1位と2位の勝ち点差は9ポイントとなっている。 一方、ウィレムIIとヴィテッセも、第4期優勝争いにおいて好結果を残した。

ADOデン・ハーグ - FCアイントホーフェン 4-0

月曜日の夜、KKDの優勝は理論上すでに決まる可能性があった。そのためには、ADO自らがFCアイントホーフェンに勝利し、カンブールがFCドルトレヒトに敗れる必要があった。いずれにせよ、ハーグのチームはやるべきことを果たした。エヴァン・ロッティエの決定機を逃した後、30分以内にダリル・ファン・ミーヘムがゴールを決めた。 後半、首位チームは試合をふさわしい形で締めくくった。圧倒的な優位を、スティーブン・ファン・デル・スロート（コーナーキック）、ジェシー・バル（ヘディング）、ナイジェル・トーマスのゴールで4-0の勝利へと結びつけた。

SCカンブール - FCドルトレヒト 1-1

ヘンク・デ・ヨング率いるチームが試合を支配していたが、スコアボードに1-0と表示されるまでには64分まで待たなければならなかった。キャプテンのマーク・ディーマースが放ったミドルシュートがゴール隅に突き刺さった。 カンブールは勝ち点3を手にするかに見えたが、ステファノ・カリロがその望みを打ち砕いた。彼はコーナーキックから得点を挙げたが、これはフリジア人（カンブール）のゴールキーパーとディフェンスの不手際によるものだった。タイトル争いへの望み（もしあったとしても）は、レーワルデンにおいて完全に消え去った。

ロダJCケルクラーデ - ウィレムII 0-1

ウィレムIIは、その日の早い時間にアルメレ・シティが敗れたことを知っており、第4節で好結果を残すことができた。そして、その通りになった。18分、ロダJCがボールをクリアできず、ニック・ドゥーデマンが最終的にボールをゴールに押し込み、0-1とした。それ以外にはあまり見どころのない、チャンスの少ない試合の中で、ウィレムIIはリードを守り切った。

デ・フラーフシャップ - ヨングAZ 5-0

デ・フラーフシャップは、ヴィーフェルベルグでの試合を比較的楽に制した。 「スーパーボウレン」の陣営では、ルーヴェン・ニーマイヤーが主役となった。彼は前半早々に1-0と先制点を挙げたが、リオ・ロベモンドがレッドカードを受けたことで、試合の緊張感は完全に消え去った。ニーマイヤーはハットトリックを達成し、スティーン・ブルトマンとキアノ・クイントも得点を重ね、5-0で試合を終えた。

ヴィテッセ - ヨング・アヤックス 6-1

アダム・タハウイが前半のアディショナルタイム、ゴールライン付近からの強烈なシュートで先制点を挙げた。 交代で入ったばかりのニーノ・ゾンネフェルトが、その直後にヴィテッセのリードを2点に広げた。後半、ナウファル・バニスの見事なヒールパスを受けて、ゾンネフェルトがゴールを決め、試合の流れを決定づけた。ティーン・ペータースが、見事なヘディングシュートでヨング・アヤックスの1点を返した。 しかしヴィテッセは動じず、バニスが素早い攻撃から冷静に決め、さらにヴァロン・ズンベリとマティス・マルシャルクが得点を重ね、スコアを6-1へと広げた。

FCエメン - MVVマーストリヒト 2-1

FCエメンのフレディ・クイスペルが、同僚のフォワード、ロマーノ・ポステマの巧みなアシストを受けて先制点を挙げた。しかし、突如としてMVVマーストリヒトのヤエル・パウィロディハルジョが同点ゴールを決めた。 「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」で21ゴールを挙げている得点王ポステマが、55分にエメンのリードを取り戻した。しかし直後に不運が襲った。クイスペルが激しいタックルで2枚目のイエローカード、つまりレッドカードを受け、退場を余儀なくされたのだ。数的劣勢にもかかわらず、エメンはこの僅差のリードを守り抜いた。

TOPオッス - ヨングFCユトレヒト 3-1

ラフィク・エル・アルギウイが開始7分でヨングFCユトレヒトに先制点をもたらした。TOPオスは立ち直り、ハーフタイム直後にティメン・ヴィルデブールが1-1の同点ゴールを決めた。 最下位のチームは勢いに乗り、試合開始から1時間近く経ったところで2-1とリードを広げた。レオネル・ミゲルがコーナーキックからヘディングを決めた。ホームチームは勢いを維持し、ファーサイドでマウレズモ・ヒノケが確実にゴールを決めた。こうして、出だしは苦戦したものの、最終的にTOPオスが勝利を収めた。ヨングPSV - VVVフェンロー 1-0

Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

VVVフェンローは好調なスタートを切ったが、ディーン・ザンドベルヘンが2度の好機を活かせなかった。52分、先制点を挙げたのはむしろJong PSVだった。右サイドからのクロスをオースティン・ジョーンズがヘディングで決めた。VVVはデ・ヘルドガングでの終盤に反撃を試みたが、リンブルフからのアウェイチームは敗北を免れることはできなかった。