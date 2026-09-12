SCカンブールが低調なNECを一蹴し、今季初勝利を挙げる

SCカンブールが土曜夜、今季初勝利を挙げた。本拠地で精彩を欠いたNECを相手に、3-0で完勝した。イリエス・アマシュが2得点を記録し、イワン・ヘンストラが締めくくった。

カンブールは素晴らしい立ち上がりを見せ、試合に大量のエネルギーを注ぎ込み、NECを大いに苦しめた。すると前半20分、フリースラントのクラブが当然の先制点を手にする。ビリー・ファン・ダイルが冷静さを保って見事なクロスを送り、イリエス・アマシュが1-0を蹴り込んだ。

NECは同点弾を目指さなければならなかったが、ディック・シュローダー率いるチームには鋭さがまったく欠けていた。チャンスは乏しく、逆にもう一方ではカンブールの切り替えからの攻撃に警戒が必要だった。

ナイメヘンのクラブは、ゴンサロ・クレッタスの痛恨のミスで冷や汗をかいた。GKは自陣ゴールから40メートルほどの位置でボールを完全に蹴り損ねたが、自らぎりぎりのところで立て直した。さらにデビド・ボウアーにも2度、2点目となる決定的なヘディングのチャンスがあったが、いずれも枠を外れた。

後半に入っても試合の構図はほとんど変わらなかった。NECは無力で、ほぼあらゆる面でカンブールに圧倒された。そして後半9分、アマシュが至近距離からクレッタスの股を抜いて決め、当然の2-0となった。

NECはカイ・シールハイスの散発的なチャンス以上のものをほとんど作れなかった。さらに追い打ちをかけるように、アディショナルタイムには3-0も喫する。ヘンストラのミドルシュートが見事に隅へ突き刺さった。

こうしてカンブールは今季初勝利を挙げ、6試合を終えて勝ち点を4に伸ばした。NECはそれをわずか3ポイント上回るのみで、嫌な後味を残したままトリノへ向かう。木曜にはヨーロッパリーグでユベントスと対戦する。