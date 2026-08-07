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SBS歌謡大典 SUMMERはU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

2026 SBS歌謡大典 SUMMERのテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

【K-POP・韓流音楽ライブ】8月9日(日)に行われる韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」のテレビ放送中継スケジュール、ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルで視聴可能
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韓国の音楽祭である「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」が、2026年8月9日(日)に行われる。

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本記事では、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの開催日程

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、日本時間2026年8月9日(日)に開催。出演者としてはStray KidsやPicheolin(SEVENTEEN DINO)、WONPIL、TAEYONGらが予定されている。

当日には19:00から本公演の実施を予定。本公演前にはブルーカーペットも行われる予定となっている。

  • 【ブルーカーペット】8/9(日)本公演前
  • 【音楽祭】8/9(日)19:00～

※すべて日本時間。

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2026 SBS歌謡大典 SUMMERのテレビ放送・ネット配信予定

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、『U-NEXT』が見放題で独占ライブ配信を予定。配信は、本公演開始5時間前の14:00に開演予定となっている。見逃し配信は見逃し配信準備完了次第～9月30日(水)23:59まで視聴可能だ。

イベント開催日放送・配信
2026 SBS歌謡大典 SUMMER2026/8/9(日)
19:00- 本公演開始		U-NEXT
[8/9(日)14:00- 配信開始]
※本公演前にブルーカーペット実施予定

※すべて日本時間。
※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびイベント公式サイトよりご確認ください。

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2026 SBS歌謡大典 SUMMERの無料視聴方法は？

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「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は見放題配信の対象作品となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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