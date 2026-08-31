サヴィーニョ放出のマンチェスター・シティ、新たにブラジルの22歳FWを獲得…移籍金75億円

マンチェスター・シティは31日、パルメイラスからブラジル人FWアラン・エリアス（22）を獲得したことを発表した。

トッテナムに移籍金7500万ポンド（約160億円）でFWサヴィーニョを売却していたシティは、代わりのウィンガーとしてアラン・エリアスを獲得。推定の移籍金総額は3500万ポンド（約75億円）で、選手とは2031年までの5年契約を結んでいる。

アラン・エリアスは スピードとドリブル突破に優れた選手で、今季は42試合で6得点6アシストを記録。カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表に招集されることも噂される逸材だ。シティでもエンツォ・マレスカ監督の戦術における起爆剤になることが期待されている。

アラン・エリアスはシティ加入に際して、次のようにコメントした。

「過去15年間の実績を考えれば、マンチェスター・シティはどんな選手にとっても世界で最も魅力的なクラブの一つだ。今日、このクラブに加入したと報告できることは、僕の人生において最も誇らしい瞬間だ」

「パルメイラスを愛しているし、これからもずっと愛し続ける。だけどシティへ移籍するという決断は簡単なものだった。僕は最高の選手になりたい。シティの人たちと話し合って、自分の野心を実現するために、これ以上ふさわしい場所はないと確信したよ」

なおパルメイラスは近年、欧州のビッグクラブに期待の若手を何人も輩出。FWエンドリッキ（レアル・マドリーへ移籍、移籍金約5000万ポンド）、FWエステヴァン（チェルシー、約6300万ポンド）、DFヴィトール・レイス（シティ、約300万ポンド）、MFリチャード・リオス（ベンフィカ、約2500万ポンド）らが欧州へと渡っている。