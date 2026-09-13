【9月13日】侍ジャパンU18対韓国の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

2026年9月13日(日)、第14回BFA U18アジア選手権の決勝で、侍ジャパンU-18日本代表と韓国代表が対戦する。

本記事では、9月13日に行われる侍ジャパンU18対韓国の地上波テレビ放送、BS・CS中継、ネット配信予定を紹介する。

【決勝】侍ジャパンU18対韓国はいつ？

第14回BFA U18アジア選手権の決勝、侍ジャパンU-18日本代表vs韓国代表は、2026年9月13日(日)に行われる。

試合開始は日本時間19:30予定。会場は台湾の台北ドームで、アジア王者の座を懸けた注目の決勝戦となる。

項目 内容 対戦カード 侍ジャパンU-18 vs 韓国代表 大会 第14回BFA U18アジア選手権 決勝 日程 2026年9月13日(日) 試合開始 19:30 会場 台北ドーム(台湾)

【決勝】侍ジャパンU18対韓国の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

第14回BFA U18アジア選手権の決勝、侍ジャパンU-18日本代表vs韓国代表は、BS・CS放送およびネット配信で視聴できる。地上波テレビでの放送予定は案内されていない。

無料では「バーチャル高校野球」がスポーツナビ、スポーツブルなどでライブ配信を実施予定。有料ではJ SPORTSオンデマンドやJ SPORTS(Amazon)、ABEMA de J SPORTSなどでもライブ配信される。

侍ジャパンU-18 決勝・韓国戦のおすすめ視聴方法は？

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