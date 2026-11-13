侍ジャパンvs韓国はどこで見られる？TVer無料配信はある？

井口資仁監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月13日(金)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で韓国代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs韓国代表のテレビ放送・ネット配信予定やTVerでの配信について紹介する。

侍ジャパンvs韓国の試合日程は？何時から開始？

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月13日(金)に行われる「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で韓国代表と対戦する。

試合は東京ドームで開催され、19:00にプレーボール予定。日本と韓国による注目の一戦は、地上波テレビとネット配信で生中継される。

項目 詳細 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 開催日 2026年11月13日(金) 試合開始 19:00 開催場所 東京ドーム

侍ジャパンvs韓国の地上波テレビ放送・ネット配信は？

侍ジャパンと韓国代表の試合は、テレビ朝日系列とAmazonプライムビデオでライブ中継される。

地上波では18:50から放送が始まり、Amazonプライムビデオでは試合開始30分前の18:30から配信される予定だ。

放送・配信スケジュールは以下の通り。

放送・配信サービス 開始時間 視聴方法 テレビ朝日系列 18:50～21:54 地上波で無料視聴 Amazonプライムビデオ 18:30～ プライム会員は追加料金なし TVer 配信なし ―

Amazonプライムビデオでは、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。初回30日間の無料体験が利用できる対象者も、無料期間中にライブ中継を楽しめる。

侍ジャパンvs韓国はTVerで無料視聴できる？

11月13日(金)の侍ジャパンvs韓国代表戦は、TVerでの無料ライブ配信が予定されていない。

インターネットで試合を視聴する場合は、Amazonプライムビデオを利用する必要がある。

一方、テレビ朝日系列では18:50から地上波で無料生中継されるため、テレビで観戦する場合は動画配信サービスへの登録は不要だ。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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