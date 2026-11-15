侍ジャパン対韓国の決勝の地上波・Amazon実況・解説に違いは？

日本vs韓国の決勝戦は19:00にプレーボール予定。地上波ではTBS系列、ネット配信ではAmazonプライムビデオがライブ配信を行う。

本記事では、侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦の、TBS系列とAmazonプライムビデオの実況・解説担当者について紹介する。

侍ジャパンvs韓国の決勝戦はいつ？試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月15日(日)に開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦で韓国代表と対戦する。

決勝戦は東京ドームで19:00にプレーボール予定。TBS系列で地上波生中継されるほか、Amazonプライムビデオでは18:30からライブ配信が行われる。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 開催日 2026年11月15日(日) 試合開始時間 19:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvs韓国の決勝戦は地上波・Amazonで実況・解説が違う？

11月15日(日)の侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦は、TBS系列とAmazonプライムビデオで実況・解説の担当者が異なる。

TBS系列では槙原寛己と内川聖一が解説を務める一方、Amazonプライムビデオには黒田博樹、松井稼頭央、里崎智也らが出演する。

両サービスの実況・解説陣は以下の通り。

項目 TBS系列(地上波) Amazonプライムビデオ 中継開始時間 19:00～ 18:30～ 解説 槙原寛己、内川聖一 黒田博樹、松井稼頭央、里崎智也 実況 南波雅俊 足立清紀 リポーター 杉谷拳士 ― MC ― 中川絵美里 副音声 データ特化型解説あり ― 中継内容 地上波生中継 試合前番組からライブ配信

TBS系列の実況・解説担当者

TBS系列の地上波中継では、槙原寛己と内川聖一が解説を担当。実況は南波雅俊アナウンサー、リポーターは杉谷拳士が務める。

さらに、副音声ではデータを活用した特別解説も実施される。

副音声の出演者は以下の通り。

解説：平田良介

アナリスト：志田宗大(元侍ジャパンスコアラー)

進行：新タ悦男(TBSアナウンサー)

通常の実況・解説に加え、試合中のデータをもとにした分析を楽しめる点が特徴だ。

Amazonプライムビデオの実況・解説担当者

Amazonプライムビデオでは、黒田博樹、松井稼頭央、里崎智也が出演予定。実況は足立清紀が担当し、中川絵美里も出演する。

ライブ配信は18:30から始まり、19:00のプレーボールに先立って試合直前の番組も楽しめる。

地上波とは異なる解説陣による中継を視聴したい場合は、Amazonプライムビデオが選択肢となる。

侍ジャパンvs韓国の決勝戦のテレビ放送・ネット配信予定

侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦は、TBS系列で19:00から地上波生中継される。

一方、Amazonプライムビデオでは試合開始30分前の18:30からライブ配信を実施。プライム会員は追加料金なしで視聴可能だ。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴料金 TBS系列 19:00～ 無料 Amazonプライムビデオ 18:30～ プライム会員は追加料金なし

Amazonプライムビデオには初回30日間の無料体験も用意されており、対象者は無料期間中に決勝戦を楽しめる。

地上波の実況・解説やデータ特化型の副音声で観戦したい場合はTBS系列、黒田博樹や松井稼頭央らの解説を楽しみたい場合はAmazonプライムビデオを利用するとよい。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

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