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UEFAヨーロッパリーグ
team-logoRBザルツブルク
Red Bull Arena
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Leminoプレミアムがヨーロッパリーグ全試合を配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月16日】ザルツブルクvsACミランのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAヨーロッパリーグ
RBザルツブルク 対 ACミラン
RBザルツブルク
ACミラン

【EL放送予定】10月16日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第2節、RBザルツブルク対ACミランの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月16日(金)に開催。RBザルツブルクと、ACミランが対戦する。

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本記事では、ザルツブルクvsミランのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ザルツブルクvsミランの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第2節のザルツブルクvsミランは、ザルツブルクのホーム「レッドブル・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月16日(金)1:45キックオフ／日本時間
  • カード：ザルツブルク vs ACミラン
  • 会場：レッドブル・アレーナ
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ザルツブルクvsミランのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ザルツブルクvsミランの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ザルツブルクvsミラン チーム情報

RBザルツブルク vs ACミラン 予想スタメン

マネージャー

  • ダニー・レール

両チームの対戦成績

対戦成績

RBザルツブルクドローACミラン
0
1
1
UEFAチャンピオンズリーグ
ACミラン badge
ACミラン
MIL
4
RBザルツブルク badge
RBザルツブルク
SAL
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
RBザルツブルク badge
RBザルツブルク
SAL
1
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
終了
1得点5
2.5 得点以上の試合1/2
両チームとも得点を挙げた1/2

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ユヴェントスユヴェントスJUV
110050+53
2
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
110040+43
3
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
110041+33
4
ベシクタシュベシクタシュBJK
110041+33
5
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
110030+33
6
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
110031+23
7
ベンフィカベンフィカBEN
110020+23
8
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
110020+23
8
OFIクレタOFIクレタOFI
110020+23
10
リヨンリヨンOL
110021+13
10
ボーンマスボーンマスBOU
110021+13
10
トレエンセトレエンセTOR
110021+13
13
オリンピアコスオリンピアコスOLY
110021+13
14
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
110010+13
15
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
110010+13
15
サンダーランドサンダーランドSUN
110010+13
17
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
10100001
17
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
10100001
17
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
10100001
17
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
10100001
21
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
100112-10
22
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
100112-10
22
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
100112-10
22
リールストロムリールストロムLIL
100112-10
25
AZアルクマールAZアルクマールAZ
100101-10
25
セルタセルタCEL
100101-10
25
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
100101-10
28
セルティックセルティックCEL
100113-20
29
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
100102-20
29
ACミランACミランMIL
100102-20
29
NKツェリェNKツェリェCEL
100102-20
32
マルセイユマルセイユOM
100114-30
33
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
100114-30
34
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
100103-30
35
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
100104-40
36
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
100105-50
ラウンド8出場権


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