Sakurashimejiワンマンライブはどこで見れる？配信視聴方法

『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～』がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「▷再成」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

Sakurashimeji（さくらしめじ）とは？

田中雅功と髙田彪我によるギターデュオであるSakurashimej。。俳優、そして田中雅功は小説家としても多彩な活動を続ける一方で、昨年9月にはイナズマロックフェスへの出演、10月には待望の4thアルバム「唄うこと、謳うこと」をリリースするなど、グループとしての活動の幅を広げている。

「▷再成」｜概要

グループ結成12年目に突入する今年、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） にてワンマンライブ『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～』を開催した。その模様がU-NEXTで独占配信される。

U-NEXTの視聴方法

「▷再成」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください