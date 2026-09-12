WBC世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦のライアン・ガルシアvsコナー・ベンが、日本時間2026年9月13日(日)に行われる。

本記事では、ガルシアvsベンの試合日程、開始時間、中継局情報について紹介している。

ライアン・ガルシアvsコナー・ベンの試合日程・開始時間

WBC世界ウェルター級タイトルマッチ 12回戦『ライアン・ガルシア vs. コナー・ベン』が、日本時間2026年9月13日(日)に開催される。会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスにあるT-モバイル・アリーナだ。

プレリムは午前6時00分から、メインは午前9時00分の開始を予定している。

日時 カード タイトル・階級 2026/9/13(日)

午前9時00分以降開始予定 ライアン・ガルシア(アメリカ)vsコナー・ベン(イギリス) WBC世界ウェルター級タイトルマッチ 12回戦

※試合開始時間や対戦カードは変更となる場合あり。

試合の見どころ・プロフィール紹介

Getty Images

27歳のメキシコ系アメリカ人ボクサー、ライアン・ガルシア（25勝2敗、20KO）は、2026年2月にマリオ・バリオスを下し、自身初となるWBC世界ウェルター級王座を獲得。今回の試合は、タイトルを獲得したT-Mobileアリーナ（アメリカ）を舞台に、ボクシング界最大のビッグイベント「メキシコ独立記念日ウィークエンド」のメインイベントとして行われる。

対する挑戦者のコナー・ベン（25勝1敗、14KO）は、ズッファ・ボクシングデビュー戦で元世界2階級制覇王者のレジス・プログレイスを圧倒。世界的な注目を集めており、プロキャリアで初となる世界タイトル獲得を目指す。

最大の見どころは、スピードで勝るガルシアとパワーを駆使するベンの構図だ。また、ガルシアは身長178cmであり、173cmのベンに対して5cmの差がある。ガルシアのリーチ差のアドバンテージを活かして得意の左フックを合わせられるかが試合のポイントとなるだろう。

項目 ライアン・ガルシア コナー・ベン 年齢 28歳 29歳 身長 178cm 173cm 戦績 25勝(20KO)2敗1NC 25勝(14KO)1敗 スタイル オーソドックス オーソドックス

ライアン・ガルシアvsコナー・ベンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT

WBC世界ウェルター級タイトルマッチ 12回戦『ライアン・ガルシア vs. コナー・ベン』は、ネット配信サービスの『U-NEXT』が国内独占ライブ配信を行う。このため、DAZNやWOWOW、ABEMAといった他の配信サービスの中継は行われない。

チャンネル 配信 解説 U-NEXT

(無料トライアルで視聴可能) プレリム

午前6時00分～

メイン

午前9時00分～

見逃し

配信準備完了次第～2026/11/11(火)23:59まで 【解説】

伊藤雅雪

京口紘人

※日本語実況解説はメインカードから。

※配信予定や配信開始時間は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認ください。

ライアン・ガルシアvsコナー・ベンのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

世界ウェルター級タイトルマッチ『ライアン・ガルシア vs. コナー・ベン』はネット配信サービスの『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアルを登録して視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。