ラグビー欧州6カ国対抗戦『シックス・ネーションズ』第2節が日本時間2月10日(月)に開催。スコットランド代表とアイルランド代表が対戦する。
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本記事では、スコットランド代表vsアイルランド代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
スコットランドvsアイルランド｜試合日程・開始時間
- 大会：ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ 第2節
- 日時：2025年2月10日(月) 午前0:00開始／日本時間
- カード：スコットランド vs アイルランド
- 試合会場：スコティッシュ・ガス・マレーフィールド（エディンバラ／スコットランド）
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スコットランドvsアイルランド｜テレビ放送・ネット配信予定
スコットランド代表対アイルランド代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。
ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ、スコットランドvsアイルランドは、衛星放送の『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|2/10(月)
午前0:00
(9日23:45放送/配信開始)
|スコットランドvsアイルランド
|【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド
スコットランドvsアイルランド｜WOWOWでの視聴方法WOWOW
ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズは、『WOWOWオンデマンド』で配信される。
WOWOWではアイルランド、フランス、スコットランド、イングランド、イタリア、ウェールズの6カ国が欧州最強の座を懸けて繰り広げる「ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ」の全15試合をライブ配信する。