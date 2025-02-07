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Huw Jones Scotland Jamison Gibson-Park Ireland(C)Getty Images
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【2月10日】スコットランドvsアイルランドのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ

ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ第2節、スコットランド代表対アイルランド代表の日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ

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ラグビー欧州6カ国対抗戦『シックス・ネーションズ』第2節が日本時間2月10日(月)に開催。スコットランド代表とアイルランド代表が対戦する。

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本記事では、スコットランド代表vsアイルランド代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

スコットランドvsアイルランド｜試合日程・開始時間

  • 大会：ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ 第2節
  • 日時：2025年2月10日(月) 午前0:00開始／日本時間
  • カード：スコットランド vs アイルランド
  • 試合会場：スコティッシュ・ガス・マレーフィールド（エディンバラ／スコットランド）

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スコットランドvsアイルランド｜テレビ放送・ネット配信予定

スコットランド代表対アイルランド代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。

ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ、スコットランドvsアイルランドは、衛星放送の『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

試合日対戦カード放送・配信
2/10(月)
午前0:00
(9日23:45放送/配信開始)		スコットランドvsアイルランド【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
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スコットランドvsアイルランド｜WOWOWでの視聴方法

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ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズは、『WOWOWオンデマンド』で配信される。

WOWOWではアイルランド、フランス、スコットランド、イングランド、イタリア、ウェールズの6カ国が欧州最強の座を懸けて繰り広げる「ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ」の全15試合をライブ配信する。

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