ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026の試合日程・対戦カード・組み合わせ

2026年に創設されたラグビーのネーションズチャンピオンシップ。2年に一度開催される同大会には、世界の強豪12カ国が参戦する。第1回目となる今大会には、世界ランキング1位の南アフリカやワールドカップ優勝経験のあるニュージーランドやオーストラリア、イングランド、さらには日本も出場している。

本記事では、ネーションズチャンピオンシップの試合日程、組み合わせ、対戦カードについて紹介する。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜出場国

ネーションズチャンピオンシップには、ヨーロッパの「シックス・ネーションズ」の6カ国、SANZAAR（サンザー）に所属する南半球の4カ国、さらに日本とフィジーを加えた12カ国が出場する。参加国は以下の2つのグループに分かれる。

北半球 南半球 イングランド アルゼンチン フランス オーストラリア アイルランド フィジー イタリア 日本 スコットランド ニュージーランド ウェールズ 南アフリカ

ネーションズチャンピオンシップ2026｜順位表

ネーションズチャンピオンシップは、ワールドラグビー、シックス・ネーションズ、そしてSANZAARが2026年に新設した男子15人制ラグビーの国際大会。世界の強豪12カ国が参加し、2年に1度開催されて世界一の座を争う。従来の国際テストマッチ期間を使用して、公式戦として、北半球と南半球の強豪国が年間を通じて激突する新たな大会として注目を集めている。

第1回大会は2026年7月と11月に開催され、日本代表も参加。2027年のラグビーワールドカップを翌年に控え、各国の実力を測る重要な舞台にもなる。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜大会方式

ネーションズチャンピオンシップでは、出場各国が反対側のグループに所属する6カ国と1試合ずつ、計6試合を実施（例えば、日本は南半球グループに所属し、北半球グループの6カ国と対戦する）。国際マッチが開催される7月と11月に3試合ずつ行う。

試合は国際テストマッチが行われる7月と11月に分けて開催され、各国がそれぞれ3試合ずつを戦う。原則として7月は南半球グループの所属国が主催となって試合が開催され、11月は北半球グループの所属国のホームで対戦。6試合の結果をもとに、各グループ内の順位が決定する。

各試合の結果に応じて勝ち点が与えられ、6試合の合計勝ち点によって各グループの順位を争う。勝利で4ポイント、引き分けで2ポイント、敗戦で0ポイントが与えられるほか、1試合で4トライ以上を記録した場合は1ポイント、7点差以内で敗れた場合も1ポイントのボーナスポイントが加算される。

試合結果・条件 勝ち点 勝利 4ポイント 引き分け 2ポイント 敗戦 0ポイント 4トライ以上を記録 ＋1ポイント 7点差以内で敗戦 ＋1ポイント

11月の全試合終了後には、最終順位を決めるファイナルズ・ウィークエンドを開催。2026年大会はロンドンのアリアンツ・スタジアムで行われ、各グループの同順位チーム同士が対戦する。1位同士が優勝決定戦、2位同士が3位決定戦、3位同士が5位決定戦というように、6位同士の11位決定戦まで計6試合を実施。優勝決定戦の勝者が、第1回大会の王者に輝く。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜順位表

■北半球

順位 国 試合 勝 敗 差 BP 勝点 1 フランス 3 2 1 +41 4 12 2 スコットランド 3 2 1 +11 3 11 3 イングランド 3 2 1 +48 2 10 4 アイルランド 3 2 1 -1 2 10 5 ウェールズ 3 1 2 -42 1 5 6 イタリア 3 0 3 -94 0 0

■南半球

順位 国 試合 勝 敗 差 BP 勝点 1 南アフリカ 3 3 0 +81 3 15 2 ニュージーランド 3 3 0 +51 3 15 3 オーストラリア 3 1 2 +29 4 8 4 アルゼンチン 3 1 2 -2 3 7 5 日本 3 1 2 -26 0 4 6 フィジー 3 0 3 -96 0 0

ネーションズチャンピオンシップ｜試合日程・結果

■南半球シリーズ｜ラウンド1

試合日時 対戦カード・結果 7月4日(土)

16:10 ニュージーランド 34 - 32 フランス 7月4日(土)

17:40 日本 27 - 10 イタリア 7月4日(土)

19:10 オーストラリア 31 - 33 アイルランド 7月4日(土)

22:10 フィジー 24 - 39 ウェールズ 7月5日(日)

0:40 南アフリカ 45 - 21 イングランド 7月5日(日)

4:10 アルゼンチン 38 - 47 スコットランド

■南半球シリーズ｜ラウンド2

試合日時 対戦カード・結果 7月11日(土)

14:10 ニュージーランド 47 - 17 イタリア 7月11日(土)

16:40 オーストラリア 26 - 42 フランス 7月11日(土)

19:10 日本 20 - 36 アイルランド 7月11日(土)

22:10 フィジー 8 - 73 イングランド 7月12日(日)

0:40 南アフリカ 42 - 28 スコットランド 7月12日(日)

4:10 アルゼンチン 35 - 21 ウェールズ

■南半球シリーズ｜ラウンド3

試合日時 対戦カード・結果 7月18日(土)

16:10 ニュージーランド 40 - 21 アイルランド 7月18日(土)

17:40 日本 15 - 42 フランス 7月18日(土)

19:10 オーストラリア 57 - 10 イタリア 7月18日(土)

22:10 フィジー 17 - 33 スコットランド 7月19日(日)

0:40 南アフリカ 43 - 0 ウェールズ 7月19日(日)

4:10 アルゼンチン 24 - 31 イングランド

■北半球シリーズ｜ラウンド4

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月7日(土)

5:10 アイルランド vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月7日(土)

20:40 イタリア vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月7日(土)

23:10 スコットランド vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月8日(日)

1:40 ウェールズ vs 日本 【テレビ】

WOWOWプライム、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月8日(日)

5:10 フランス vs フィジー 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月9日(月)

0:10 イングランド vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

■北半球シリーズ｜ラウンド5

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月14日(土)

5:10 フランス vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月14日(土)

20:40 イタリア vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月14日(土)

23:10 ウェールズ vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月15日(日)

1:40 イングランド vs 日本 【テレビ】

WOWOWプライム、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月15日(日)

5:10 アイルランド vs フィジー 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月16日(月)

0:10 スコットランド vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

■北半球シリーズ｜ラウンド6

試合日時 (日本時間) 対戦カード 放送・配信 11月21日(土) 23:10 イングランド vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月21日(土) 23:10 スコットランド vs 日本 【テレビ】

WOWOWライブ、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月22日(日) 1:40 アイルランド vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月22日(日) 1:40 イタリア vs フィジー 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月22日(日) 1:40 ウェールズ vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月22日(日) 5:10 フランス vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

■ファイナルズ・ウィークエンド

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月28日(土)

1:40 北半球6位 vs 南半球6位 【テレビ】

WOWOWライブ、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月28日(土)

5:10 北半球3位 vs 南半球3位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月28日(土)

22:10 北半球5位 vs 南半球5位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月29日(日)

1:40 北半球2位 vs 南半球2位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月29日(日)

22:10 北半球4位 vs 南半球4位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月30日(月)

1:40 北半球1位 vs 南半球1位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

ネーションズチャンピオンシップ2026｜放送・配信予定

ラグビー日本代表が出場するネーションズチャンピオンシップ2026は、テレビ『WOWOW』と『J SPORTS』、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信の予定だ。

『WOWOW』と『Lemino』では、11月の北半球シリーズ、そしてファイナル・ウィークエンドの全24試合を生放送・ライブ配信の予定だ。また、『J SPORTS』では日本代表の3試合とファイナルズ・ウィークエンドの日本代表戦を生中継・ライブ配信する予定だ。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜おすすめ視聴方法

Leminoプレミアムなら11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ配信

Leminoプレミアムでは、ラグビーのネーションズチャンピオンシップの11月に開催される北半球シリーズとファイナルズの全試合をライブ・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はネーションズチャンピオンシップのみではなく、サッカーのUEFAチャンピオンズリーグ、さらには映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。