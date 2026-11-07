ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップ第4節が日本時間11月8日(日)に開催。日本代表とウェールズ代表が対戦する。

本記事では、日本代表vsウェールズ代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

日本vsウェールズ｜試合日程・開始時間

大会：ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップ第4節

日時：2026年11月8日(日) 1:40開始／日本時間

カード：日本 vs ウェールズ

試合会場：ミレニアム・スタジアム（ウェールズ）

日本vsウェールズ｜テレビ放送・ネット配信予定

ラグビー・ネーションズチャンピオンシップ第4節、日本代表対ウェールズ代表のテレビ放送予定・ネットのライブ配信スケジュールは以下の通り。

試合日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 11月8日(日)1:40

（放送・配信開始1:10～) 日本 vs ウェールズ 【放送】WOWOWプライム

J SPORTS1

NHK総合

【配信】WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム

ABEMA de WOWSPO

J SPORTSオンデマンド

NHK ONE

※試合日時、放送・配信予定は変更になる可能性があります。

日本vsウェールズ｜おすすめ視聴方法

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Leminoプレミアムでは、ラグビーのネーションズチャンピオンシップの11月に開催される北半球シリーズとファイナルズの全試合をライブ・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はネーションズチャンピオンシップのみではなく、サッカーのUEFAチャンピオンズリーグ、さらには映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

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日本vsウェールズ｜WOWOWでの視聴方法

WOWOW

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、『WOWOWオンデマンド』で配信される。

WOWOWでは北半球を代表する６カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する４カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた６カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。