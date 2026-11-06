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20260704 Warner Dearns Kanji Shimokawa(C)Getty images
【11/8(日)】ラグビー日本vsウェールズはLeminoプレミアムでライブ配信！31日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【11月8日】ラグビー日本代表 ウェールズ代表戦の開始時間・メンバー・テレビ放送/ネット配信予定

【ラグビー日本代表】ネーションズチャンピオンシップ2026のウェールズ代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ラグビー日本代表が、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」の第4節でウェールズ代表と対戦する。

ラグビーネーションズ日本vsウェールズはLeminoで配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

本記事では、日本vsウェールズの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。

日本vsウェールズの試合日程・開始時間

日本とウェールズが対戦するネーションズチャンピオンシップ2026第4節は、日本時間11月8日(日)午前1:40に開始予定。会場はウェールズのプリンシパリティ・スタジアムだ。

  • 大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 第4節
  • 対戦カード：ウェールズ代表 vs 日本代表
  • キックオフ日時：2026年11月8日(日)午前1:40 ※日本時間
  • 会場：プリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)
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日本vsウェールズの中継予定

日本vsウェールズは、テレビ放送が『WOWOWプライム』と『J SPORTS 1』、ネット配信が『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『ABEMA de WOWSPO』で実施される。なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。

『Leminoプレミアム』には初回登録時に31日間の無料トライアルがあり、期間中も日本vsウェールズを視聴できる。無料期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。

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日本vsウェールズのおすすめ視聴方法

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【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsウェールズをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

  1. Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
  2. dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
  3. クレジットカードなどの決済情報を入力。
  4. 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

ラグビーネーションズはLeminoで全試合ライブ配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

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まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

ラグビーネーションズはWOWOWで中継！衛星放送＆オンデマンドで視聴可能今すぐ視聴

日本vsウェールズの招集メンバー

【日本代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の大会登録メンバー(36名)。

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

大塚壮二郎

178cm/110kg

2004/7/5

FW

紙森陽太

172cm/105kg

1999/4/26

FW

木村星南

175cm/105kg

1999/6/24

FW

佐藤健次

177cm/108kg

2003/1/4

FW

原田衛

175cm/101kg

1999/4/15

FW

平野叶翔

180cm/109kg

2000/2/8

FW

祝原涼介

184cm/115kg

1996/10/6

FW

竹内柊平

183cm/120kg

1997/12/9

FW

為房慶次朗

180cm/108kg

2001/9/3

FW

オペティ・ヘル

190cm/127kg

1998/7/22

FW

ジャック・コーネルセン

195cm/110kg

1994/10/13

FW

マイケル・ストーバーグ

202cm/116kg

1992/3/27

FW

ワーナー・ディアンズ

201cm/117kg

2002/4/11

FW

ルアン・ボタ

205cm/120kg

1992/1/10

FW

ハリー・ホッキングス

208cm/124kg

1998/7/28

FW

ベン・ガンター

195cm/120kg

1997/10/24

FW

ティエナン・コストリー

192cm/102kg

2000/6/14

FW

下川甲嗣

188cm/105kg

1999/1/17

FW

エセイ・ハアンガナ

198cm/120kg

1999/4/21

FW

森山海宇オスティン

181cm/107kg

2003/9/23

BK

齋藤直人

165cm/73kg

1997/8/26

BK

福田健太

173cm/83kg

1996/12/19

BK

藤原忍

171cm/76kg

1999/2/8

BK

小村真也

180cm/92kg

2002/5/28

BK

北原璃久

170cm/78kg

1999/3/30

BK

池田悠希

187cm/100kg

1995/5/21

BK

サミソニ・トゥア

182cm/108kg

1995/5/24

BK

ディラン・ライリー

187cm/102kg

1997/5/2

BK

李智寿

180cm/82kg

2004/11/6

BK

チャーリー・ローレンス

171cm/90kg

1998/5/27

BK

石田吉平

167cm/75kg

2000/4/28

BK

植田和磨

177cm/87kg

2002/12/4

BK

時任凜空

184cm/86kg

2003/7/10

BK

根塚洸雅

173cm/82kg

1998/9/15

BK

イノケ・ブルア

178cm/100kg

1999/5/30

BK

松永拓朗

172cm/82kg

1998/8/13

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【ウェールズ代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の11月シリーズ招集メンバー(39名)。

ポジション

選手名

所属クラブ

代表キャップ

FW

リース・バラット

カーディフ

0

FW

テイン・バシャム

カーディフ

17

FW

アダム・ビアード

モンペリエ

68

FW

リアム・ベルチャー

カーディフ

5

FW

ジェームズ・ボーサム

カーディフ

24

FW

リース・カレ

サラセンズ

31

FW

ベン・カーター

ドラゴンズ

21

FW

セブ・デイヴィス

ドラゴンズ

17

FW

ライアン・エリアス

スカーレッツ

51

FW

トーマス・フランシス

セール・シャークス

82

FW

アーチー・グリフィン

バース

16

FW

ケイン・ジェームズ

エクセター・チーフス

1

FW

ダフィッド・ジェンキンス

エクセター・チーフス

31

FW

デウィ・レイク

グロスター

34

FW

ディロン・ルイス

ドラゴンズ

60

FW

アレックス・マン

カーディフ

18

FW

ジャック・モーガン

グロスター

27

FW

テイン・プラムツリー

スカーレッツ

15

FW

ニッキー・スミス

セール・シャークス

66

FW

ギャレス・トーマス

オスプリーズ

44

FW

アーロン・ウェインライト

レスター・タイガース

70

FW

テディ・ウィリアムズ

カーディフ

10

BK

ジョシュ・アダムズ

カーディフ

72

BK

サム・コステロー

スカーレッツ

22

BK

ダン・エドワーズ

オスプリーズ

13

BK

ガブリエル・ハマーウェブ

レスター・タイガース

1

BK

ジョー・ホーキンス

スカーレッツ

13

BK

ルイ・ヘネシー

バース

1

BK

チェ・ホープ

ドラゴンズ

0

BK

エディ・ジェームズ

スカーレッツ

11

BK

マックス・ルウェリン

グロスター

13

BK

エリス・ミー

スカーレッツ

11

BK

ルーベン・モーガン＝ウィリアムズ

オスプリーズ

3

BK

ブレア・マレー

スカーレッツ

19

BK

アニューリン・オーウェン

ドラゴンズ

0

BK

マックス・ペイジ

スカーレッツ

0

BK

ルイ・リース＝ザミット

ブリストル・ベアーズ

43

BK

トム・ロジャーズ

オスプリーズ

13

BK

トモス・ウィリアムズ

サラセンズ

75

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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