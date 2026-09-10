ラグビー日本代表が、パシフィックネーションズカップ2026準決勝でアメリカ代表と対戦する。

本記事では、日本vsアメリカの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。

日本vsアメリカの試合日程・開始時間

日本とアメリカが対戦する「パシフィックネーションズカップ2026」準決勝は、日本時間2026年9月12日(土)19:05に開始予定。会場は東大阪市花園ラグビー場(大阪)だ。

大会：アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2026 準決勝

対戦カード：日本代表 vs アメリカ代表

キックオフ日時：2026年9月12日(土)19:05

会場：東大阪市花園ラグビー場(大阪)

日本vsアメリカの中継予定

日本vsアメリカは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS 4』と『BS日テレ』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。

『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsアメリカも無料トライアルで視聴することができる。

日本vsアメリカのおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、日本vsアメリカは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。

『Amazon J SPORTS』3日間無料体験の登録方法

なお、J SPORTSの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

日本vsアメリカのメンバー

【日本代表】

※パシフィックネーションズカップ2026大会登録メンバー

ポジション 選手名 身長／体重 生年月日 FW 大塚壮二郎 178cm/110kg 2004/7/5 FW 木村星南 175cm/105kg 1999/6/24 FW 佐藤健次 177cm/108kg 2003/1/4 FW 原田衛 175cm/101kg 1999/4/15 FW 平野叶翔 180cm/109kg 2000/2/8 FW 稲場巧 175cm/110kg 2002/7/24 FW 古畑翔 185cm/118kg 1996/12/10 FW 竹内柊平 183cm/120kg 1997/12/9 FW ジャック・コーネルセン 195cm/110kg 1994/10/13 FW マイケル・ストーバーグ 202cm/116kg 1992/3/27 FW ハリー・ホッキングス 208cm/124kg 1998/7/28 FW ルアン・ボタ 205cm/120kg 1992/1/10 FW ベン・ガンター 195cm/120kg 1997/10/24 FW ティエナン・コストリー 192cm/102kg 2000/6/14 FW 下川甲嗣 188cm/105kg 1999/1/17 FW エセイ・ハアンガナ 198cm/120kg 1999/4/21 FW 武内慎 191cm/110kg 2000/8/7 FW マキシ ファウルア 187cm/112kg 1997/1/20 BK 齋藤直人 165cm/73kg 1997/8/26 BK 藤原忍 171cm/76kg 1999/2/8 BK 伊藤龍之介 172cm/77kg 2004/11/20 BK サミソニ・トゥア 182cm/108kg 1995/5/24 BK 廣瀬雄也 182cm/94kg 2001/4/7 BK ディラン・ライリー 187cm/102kg 1997/5/2 BK 植田和磨 177cm/87kg 2002/12/4 BK 長田智希 179cm/90kg 1999/11/25 BK 木田晴斗 176cm/90kg 1999/4/9 BK イノケ・ブルア 178cm/100kg 1999/5/30 BK サム・グリーン 178cm/85kg 1994/8/16 BK 松永拓朗 172cm/82kg 1998/8/13

【アメリカ代表】

※来日メンバー

ポジション 選手名 身長／体重 生年月日 FW マキーン・アリカーン 191cm/102kg 2001/10/10 FW ベン・ボナッソ 191cm/107kg 1997/6/23 FW ジェイソン・ダム 193cm/111kg 1995/1/26 FW ネイサン・デン・フート 198cm/112kg 1997/1/6 FW サム・ゴラ 196cm/117kg 1999/5/7 FW ブランドン・ハービー 198cm/118kg 2002/6/13 FW シャイロ・クライン 180cm/107kg 1999/5/4 FW トンガ・コフェ 188cm/143kg 1996/2/2 FW アレックス・モーン 178cm/118kg 1995/4/24 FW マアケ・ムテ 183cm/120kg 1997/8/11 FW メイソン・ピーダーソン 178cm/127kg 1996/9/18 FW ファカオシフォウア・ピフェレッティ 185cm/127kg 1996/10/19 FW マルノ・レデリンヘイス 196cm/115kg 1993/1/6 FW キャンベル・ロブ 183cm/109kg 2002/9/10 FW パディー・ライアン 188cm/106kg 1998/10/13 FW ジョー・タウファテエ 183cm/118kg 1992/10/4 FW ペイトン・テレア イラリオ 178cm/118kg 1998/8/17 FW ランス・ウィリアムズ 188cm/105kg 1993/2/19 BK マイケル・バスカ 185cm/89kg 1993/11/17 BK ドミニク・ビーサッグ 183cm/98kg 2004/8/6 BK ノア・ブラウン 183cm/95kg 2001/1/10 BK ルーク・カーティー 183cm/91kg 1997/9/24 BK ルーベン・デ・ハース 183cm/87kg 1998/10/9 BK クリス・ヒルセンベック 185cm/84kg 1992/1/10 BK タビテ・ロペティ 180cm/95kg 1998/11/20 BK キャッシュ・マルイア 178cm/100kg 1998/10/3 BK イーサン・マクヴィー 173cm/88kg 1999/12/14 BK マーク・オキーフ 186cm/98kg 1994/9/13 BK トム・ピットマン 178cm/87kg 1999/4/8 BK ジュリアン・ロバーツ 173cm/88kg 2000/5/11 BK ミッチ・ウィルソン 174cm/82kg 1996/4/15

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