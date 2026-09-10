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20260815 rugby japan australia(C)Getty images
ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！3日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【9月12日】ラグビー日本代表 アメリカ戦の試合日程・開始時間・メンバー｜パシフィックネーションズカップ2026

【ラグビー日本代表】パシフィックネーションズカップ2026のアメリカ代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

3日間無料体験あり
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J SPORTS(Amazon)

パシフィックネーションズカップ2026

Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！

日本vsアメリカは9/12(土)19:05～

3日間無料体験

ラグビー日本代表が、パシフィックネーションズカップ2026準決勝でアメリカ代表と対戦する。

【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

本記事では、日本vsアメリカの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。

日本vsアメリカの試合日程・開始時間

日本とアメリカが対戦する「パシフィックネーションズカップ2026」準決勝は、日本時間2026年9月12日(土)19:05に開始予定。会場は東大阪市花園ラグビー場(大阪)だ。

  • 大会：アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2026 準決勝
  • 対戦カード：日本代表 vs アメリカ代表
  • キックオフ日時：2026年9月12日(土)19:05
  • 会場：東大阪市花園ラグビー場(大阪)
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日本vsアメリカの中継予定

日本vsアメリカは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS 4』と『BS日テレ』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。

『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsアメリカも無料トライアルで視聴することができる。

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日本vsアメリカのおすすめ視聴方法

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前述の通り、日本vsアメリカは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。

『Amazon J SPORTS』3日間無料体験の登録方法

  1. チャンネルページから「詳細を見る」「今すぐ3日分無料体験」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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日本vsアメリカのメンバー

【日本代表】

※パシフィックネーションズカップ2026大会登録メンバー

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

大塚壮二郎

178cm/110kg

2004/7/5

FW

木村星南

175cm/105kg

1999/6/24

FW

佐藤健次

177cm/108kg

2003/1/4

FW

原田衛

175cm/101kg

1999/4/15

FW

平野叶翔

180cm/109kg

2000/2/8

FW

稲場巧

175cm/110kg

2002/7/24

FW

古畑翔

185cm/118kg

1996/12/10

FW

竹内柊平

183cm/120kg

1997/12/9

FW

ジャック・コーネルセン

195cm/110kg

1994/10/13

FW

マイケル・ストーバーグ

202cm/116kg

1992/3/27

FW

ハリー・ホッキングス

208cm/124kg

1998/7/28

FW

ルアン・ボタ

205cm/120kg

1992/1/10

FW

ベン・ガンター

195cm/120kg

1997/10/24

FW

ティエナン・コストリー

192cm/102kg

2000/6/14

FW

下川甲嗣

188cm/105kg

1999/1/17

FW

エセイ・ハアンガナ

198cm/120kg

1999/4/21

FW

武内慎

191cm/110kg

2000/8/7

FW

マキシ ファウルア

187cm/112kg

1997/1/20

BK

齋藤直人

165cm/73kg

1997/8/26

BK

藤原忍

171cm/76kg

1999/2/8

BK

伊藤龍之介

172cm/77kg

2004/11/20

BK

サミソニ・トゥア

182cm/108kg

1995/5/24

BK

廣瀬雄也

182cm/94kg

2001/4/7

BK

ディラン・ライリー

187cm/102kg

1997/5/2

BK

植田和磨

177cm/87kg

2002/12/4

BK

長田智希

179cm/90kg

1999/11/25

BK

木田晴斗

176cm/90kg

1999/4/9

BK

イノケ・ブルア

178cm/100kg

1999/5/30

BK

サム・グリーン

178cm/85kg

1994/8/16

BK

松永拓朗

172cm/82kg

1998/8/13

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【アメリカ代表】

※来日メンバー

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

マキーン・アリカーン

191cm/102kg

2001/10/10

FW

ベン・ボナッソ

191cm/107kg

1997/6/23

FW

ジェイソン・ダム

193cm/111kg

1995/1/26

FW

ネイサン・デン・フート

198cm/112kg

1997/1/6

FW

サム・ゴラ

196cm/117kg

1999/5/7

FW

ブランドン・ハービー

198cm/118kg

2002/6/13

FW

シャイロ・クライン

180cm/107kg

1999/5/4

FW

トンガ・コフェ

188cm/143kg

1996/2/2

FW

アレックス・モーン

178cm/118kg

1995/4/24

FW

マアケ・ムテ

183cm/120kg

1997/8/11

FW

メイソン・ピーダーソン

178cm/127kg

1996/9/18

FW

ファカオシフォウア・ピフェレッティ

185cm/127kg

1996/10/19

FW

マルノ・レデリンヘイス

196cm/115kg

1993/1/6

FW

キャンベル・ロブ

183cm/109kg

2002/9/10

FW

パディー・ライアン

188cm/106kg

1998/10/13

FW

ジョー・タウファテエ

183cm/118kg

1992/10/4

FW

ペイトン・テレア イラリオ

178cm/118kg

1998/8/17

FW

ランス・ウィリアムズ

188cm/105kg

1993/2/19

BK

マイケル・バスカ

185cm/89kg

1993/11/17

BK

ドミニク・ビーサッグ

183cm/98kg

2004/8/6

BK

ノア・ブラウン

183cm/95kg

2001/1/10

BK

ルーク・カーティー

183cm/91kg

1997/9/24

BK

ルーベン・デ・ハース

183cm/87kg

1998/10/9

BK

クリス・ヒルセンベック

185cm/84kg

1992/1/10

BK

タビテ・ロペティ

180cm/95kg

1998/11/20

BK

キャッシュ・マルイア

178cm/100kg

1998/10/3

BK

イーサン・マクヴィー

173cm/88kg

1999/12/14

BK

マーク・オキーフ

186cm/98kg

1994/9/13

BK

トム・ピットマン

178cm/87kg

1999/4/8

BK

ジュリアン・ロバーツ

173cm/88kg

2000/5/11

BK

ミッチ・ウィルソン

174cm/82kg

1996/4/15

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