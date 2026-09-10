ラグビー日本代表が、パシフィックネーションズカップ2026準決勝でアメリカ代表と対戦する。
本記事では、日本vsアメリカの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。
日本vsアメリカの試合日程・開始時間
日本とアメリカが対戦する「パシフィックネーションズカップ2026」準決勝は、日本時間2026年9月12日(土)19:05に開始予定。会場は東大阪市花園ラグビー場(大阪)だ。
- 大会：アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2026 準決勝
- 対戦カード：日本代表 vs アメリカ代表
- キックオフ日時：2026年9月12日(土)19:05
- 会場：東大阪市花園ラグビー場(大阪)
日本vsアメリカの中継予定
日本vsアメリカは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS 4』と『BS日テレ』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。
『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsアメリカも無料トライアルで視聴することができる。
日本vsアメリカのおすすめ視聴方法Amazon
前述の通り、日本vsアメリカは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。
『Amazon J SPORTS』3日間無料体験の登録方法
- チャンネルページから「詳細を見る」「今すぐ3日分無料体験」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
日本vsアメリカのメンバー
【日本代表】
※パシフィックネーションズカップ2026大会登録メンバー
ポジション
選手名
身長／体重
生年月日
FW
大塚壮二郎
178cm/110kg
2004/7/5
FW
木村星南
175cm/105kg
1999/6/24
FW
佐藤健次
177cm/108kg
2003/1/4
FW
原田衛
175cm/101kg
1999/4/15
FW
平野叶翔
180cm/109kg
2000/2/8
FW
稲場巧
175cm/110kg
2002/7/24
FW
古畑翔
185cm/118kg
1996/12/10
FW
竹内柊平
183cm/120kg
1997/12/9
FW
ジャック・コーネルセン
195cm/110kg
1994/10/13
FW
マイケル・ストーバーグ
202cm/116kg
1992/3/27
FW
ハリー・ホッキングス
208cm/124kg
1998/7/28
FW
ルアン・ボタ
205cm/120kg
1992/1/10
FW
ベン・ガンター
195cm/120kg
1997/10/24
FW
ティエナン・コストリー
192cm/102kg
2000/6/14
FW
下川甲嗣
188cm/105kg
1999/1/17
FW
エセイ・ハアンガナ
198cm/120kg
1999/4/21
FW
武内慎
191cm/110kg
2000/8/7
FW
マキシ ファウルア
187cm/112kg
1997/1/20
BK
齋藤直人
165cm/73kg
1997/8/26
BK
藤原忍
171cm/76kg
1999/2/8
BK
伊藤龍之介
172cm/77kg
2004/11/20
BK
サミソニ・トゥア
182cm/108kg
1995/5/24
BK
廣瀬雄也
182cm/94kg
2001/4/7
BK
ディラン・ライリー
187cm/102kg
1997/5/2
BK
植田和磨
177cm/87kg
2002/12/4
BK
長田智希
179cm/90kg
1999/11/25
BK
木田晴斗
176cm/90kg
1999/4/9
BK
イノケ・ブルア
178cm/100kg
1999/5/30
BK
サム・グリーン
178cm/85kg
1994/8/16
BK
松永拓朗
172cm/82kg
1998/8/13
【アメリカ代表】
※来日メンバー
ポジション
選手名
身長／体重
生年月日
FW
マキーン・アリカーン
191cm/102kg
2001/10/10
FW
ベン・ボナッソ
191cm/107kg
1997/6/23
FW
ジェイソン・ダム
193cm/111kg
1995/1/26
FW
ネイサン・デン・フート
198cm/112kg
1997/1/6
FW
サム・ゴラ
196cm/117kg
1999/5/7
FW
ブランドン・ハービー
198cm/118kg
2002/6/13
FW
シャイロ・クライン
180cm/107kg
1999/5/4
FW
トンガ・コフェ
188cm/143kg
1996/2/2
FW
アレックス・モーン
178cm/118kg
1995/4/24
FW
マアケ・ムテ
183cm/120kg
1997/8/11
FW
メイソン・ピーダーソン
178cm/127kg
1996/9/18
FW
ファカオシフォウア・ピフェレッティ
185cm/127kg
1996/10/19
FW
マルノ・レデリンヘイス
196cm/115kg
1993/1/6
FW
キャンベル・ロブ
183cm/109kg
2002/9/10
FW
パディー・ライアン
188cm/106kg
1998/10/13
FW
ジョー・タウファテエ
183cm/118kg
1992/10/4
FW
ペイトン・テレア イラリオ
178cm/118kg
1998/8/17
FW
ランス・ウィリアムズ
188cm/105kg
1993/2/19
BK
マイケル・バスカ
185cm/89kg
1993/11/17
BK
ドミニク・ビーサッグ
183cm/98kg
2004/8/6
BK
ノア・ブラウン
183cm/95kg
2001/1/10
BK
ルーク・カーティー
183cm/91kg
1997/9/24
BK
ルーベン・デ・ハース
183cm/87kg
1998/10/9
BK
クリス・ヒルセンベック
185cm/84kg
1992/1/10
BK
タビテ・ロペティ
180cm/95kg
1998/11/20
BK
キャッシュ・マルイア
178cm/100kg
1998/10/3
BK
イーサン・マクヴィー
173cm/88kg
1999/12/14
BK
マーク・オキーフ
186cm/98kg
1994/9/13
BK
トム・ピットマン
178cm/87kg
1999/4/8
BK
ジュリアン・ロバーツ
173cm/88kg
2000/5/11
BK
ミッチ・ウィルソン
174cm/82kg
1996/4/15
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。