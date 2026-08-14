ラグビーテストマッチ2026が8月15日(土)に開催。日本代表とオーストラリア代表が対戦する。
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本記事では、日本代表vsオーストラリア代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
日本vsオーストラリア｜試合日程・開始時間
- 大会：リポビタンDツアー2026
- 日時：2026年8月15日(土) 14:15開始／日本時間
- カード：日本 vs オーストラリア
- 試合会場：クイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム（タウンズビル／オーストラリア）
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日本vsオーストラリア｜テレビ放送・ネット配信予定
ラグビーテストマッチ2026、日本vsオーストラリアは、衛星放送の『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|8/15(土) 14:15
(13:55配信開始)
|日本vsオーストラリア
|【テレビ】
WOWOWライブ
【ネット】
WOWOWオンデマンド
日本vsオーストラリア｜WOWOWでの視聴方法
ラグビーテストマッチ2026は、『WOWOWオンデマンド』で配信される。
WOWOWでは「ラグビー グレイテスト・ライバリー」及び「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」の南アフリカ、オーストラリア、アルゼンチンの3試合をライブ配信、特に注目のカードは放送でもお送りする。