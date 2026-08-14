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rugby japan 20251025(C)Getty images
WOWOWオンデマンドでラグビーテストマッチ2026を視聴！
Yuta Tokuma

【8月15日】日本vsオーストラリアのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜ラグビーテストマッチ2026

ラグビーテストマッチ2026、日本代表対オーストラリア代表の日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

ラグビーテストマッチ2026が8月15日(土)に開催。日本代表とオーストラリア代表が対戦する。

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本記事では、日本代表vsオーストラリア代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

日本vsオーストラリア｜試合日程・開始時間

  • 大会：リポビタンDツアー2026
  • 日時：2026年8月15日(土) 14:15開始／日本時間
  • カード：日本 vs オーストラリア
  • 試合会場：クイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム（タウンズビル／オーストラリア）

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日本vsオーストラリア｜テレビ放送・ネット配信予定

ラグビーテストマッチ2026、日本vsオーストラリアは、衛星放送の『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

試合日対戦カード放送・配信
8/15(土) 14:15
(13:55配信開始)		日本vsオーストラリア【テレビ】
WOWOWライブ
【ネット】
WOWOWオンデマンド

日本vsオーストラリア｜WOWOWでの視聴方法

ラグビーテストマッチ2026は、『WOWOWオンデマンド』で配信される。

WOWOWでは「ラグビー グレイテスト・ライバリー」及び「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」の南アフリカ、オーストラリア、アルゼンチンの3試合をライブ配信、特に注目のカードは放送でもお送りする。

▶ラグビーテストマッチ2026をWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

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