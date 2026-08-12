ラグビー日本代表が、リポビタンDツアー2026でオーストラリア代表と対戦する。
本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。
日本vsオーストラリアの試合日程・開始時間
日本とオーストラリアが対戦するリポビタンDツアー2026は、日本時間2026年8月15日(土)14:15に開始予定。会場はクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)だ。
- 大会：リポビタンDツアー2026
- 対戦カード：日本代表 vs オーストラリア代表
- キックオフ日時：2026年8月15日(土)14:15 (日本時間)
- 会場：クイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)
日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信予定
日本vsオーストラリアは、『WOWOW』が衛星放送『WOWOWライブ』とネット『WOWOWオンデマンド』で生放送・ライブ配信を予定。番組は8月15日(土)13:55から同時中継される。
出演者は、ゲスト解説が日本代表復帰を目指す姫野和樹、解説が斉藤祐也氏、実況が豊原謙二郎氏となっている。
日本vsオーストラリアのお得な視聴方法
WOWOW
前述の通り、日本vsオーストラリアはネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。
他にも、『WOWOW』では「ラグビー グレイテスト・ライバリー」や「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」といった注目シリーズを8月・9月中に中継予定だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
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③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。
日本vsオーストラリアの登録メンバー
【日本代表】
※オーストラリア遠征参加メンバー
|ポジション
|選手名
|身長／体重
|生年月日
|FW
|大塚壮二郎
|178cm/110kg
|2004/07/05
|FW
|岡部崇人
|180cm/105kg
|1995/02/19
|FW
|平野叶翔
|180cm/109kg
|2000/02/08
|FW
|江良颯
|172cm/106kg
|2001/09/18
|FW
|佐藤健次
|177cm/108kg
|2003/01/04
|FW
|原田衛
|175cm/101kg
|1999/04/15
|FW
|稲場巧 ※1
|175cm/110kg
|2002/07/24
|FW
|イジー・ソード
|190cm/120kg
|2001/06/07
|FW
|竹内柊平
|183cm/115kg
|1997/12/09
|FW
|ジャック・コーネルセン
|195cm/110kg
|1994/10/13
|FW
|マイケル・ストーバーグ
|202cm/116kg
|1992/03/27
|FW
|ワーナー・ディアンズ
|201cm/117kg
|2002/04/11
|FW
|ハリー・ホッキングス
|208cm/124kg
|1998/07/28
|FW
|ベン・ガンター
|195cm/120kg
|1997/10/24
|FW
|ティエナン・コストリー
|192cm/102kg
|2000/06/14
|FW
|下川甲嗣
|188cm/105kg
|1999/01/17
|FW
|エセイ・ハアンガナ
|198cm/120kg
|1999/04/21
|FW
|マキシ ファウルア
|187cm/112kg
|1997/01/20
|FW
|リーチ マイケル
|189cm/113kg
|1988/10/07
|BK
|上村樹輝
|168cm/72kg
|2002/12/13
|BK
|齋藤直人
|165cm/73kg
|1997/08/26
|BK
|伊藤龍之介
|172cm/77kg
|2004/11/20
|BK
|池田悠希
|187cm/98kg
|1995/05/21
|BK
|サミソニ・トゥア
|182cm/108kg
|1995/05/24
|BK
|ディラン・ライリー
|187cm/102kg
|1997/05/02
|BK
|植田和磨
|177cm/87kg
|2002/12/04
|BK
|木田晴斗
|176cm/90kg
|1999/04/09
|BK
|イノケ・ブルア
|178cm/100kg
|1999/05/30
|BK
|メイン 平
|178cm/89kg
|2000/09/05
|BK
|上ノ坊駿介
|183cm/86kg
|2003/09/29
|BK
|サム・グリーン
※追加招集(8/10)
|178cm/85kg
|1994/08/16
|BK
|松永拓朗
|172cm/82kg
|1998/08/13
|BK
|矢崎由高
|180cm/86kg
|2004/05/12
【オーストラリア代表】
※登録メンバー
|ポジション
|選手名
|身長／体重
|生年月日
|FW
|エイデン・ロス
|188cm/116kg
|1995/12/21
|FW
|アラン・アラアラトア
|189cm/122kg
|1994/01/28
|FW
|アンガス・ベル
|191cm/124kg
|2000/10/04
|FW
|ビリー・ポラード
|185cm/108kg
|2002/04/16
|FW
|ブランドン・パエンガ＝アモサ
|183cm/116kg
|1995/01/15
|FW
|カルロ・ティッツァーノ
|183cm/104kg
|2000/02/16
|FW
|チャーリー・ケール
|193cm/110kg
|2000/06/10
|FW
|フレイザー・マクライト
|188cm/102kg
|1999/03/18
|FW
|ハリー・ウィルソン
|195cm/112kg
|2000/02/06
|FW
|アイザック・カイレア
|190cm/120kg
|1999/01/24
|FW
|ジェレミー・ウィリアムズ
|198cm/117kg
|2001/02/09
|FW
|ジョシュ・キャナム
|202cm/117kg
|2001/02/01
|FW
|ジョシュ・ナッサー
|183cm/104kg
|1998/06/02
|FW
|ラクラン・ショー
|200cm/116kg
|2002/11/24
|FW
|ルカン・サラカイア=ロト
|200cm/125kg
|1996/09/11
|FW
|マッシモ・デ・ルティース
|190cm/129kg
|2003/11/23
|FW
|マイルズ・アマトセロ
|202cm/123kg
|2002/06/15
|FW
|ロブ・ヴァレティニ
|193cm/113kg
|1998/09/11
|FW
|タニエラ・トゥポウ
|177cm/135kg
|1996/05/10
|FW
|トム・フーパー
|199cm/118kg
|2001/01/29
|FW
|ゼイン・ノンゴール
|189cm/124kg
|2001/06/20
|BK
|ベン・ドナルドソン
|184cm/89kg
|1999/09/07
|BK
|カーター・ゴードン
|189cm/89kg
|2001/01/19
|BK
|デクラン・メレディス
|185cm/90kg
|2000/03/21
|BK
|ディラン・ピーチ
|187cm/95kg
|1998/12/30
|BK
|フィリポ・ダウグヌ
|181cm/98kg
|1995/03/18
|BK
|ハリー・ポッター
|183cm/93kg
|1997/03/15
|BK
|ハンター・パイサミ
|183cm/98kg
|1998/05/10
|BK
|アイザック・ヘンリー
|190cm/97kg
|2003/04/24
|BK
|ジョック・キャンベル
|185cm/91kg
|1995/05/17
|BK
|ジョセフ=アウクソ・スアリイ
|196cm/99kg
|2003/08/01
|BK
|カラニ・トーマス
|178cm/83kg
|2002/02/13
|BK
|マックス・ジョーゲンセン
|190cm/94kg
|2004/09/01
|BK
|ライアン・ロネガン
|176cm/84kg
|1998/02/16
|BK
|テイト・マクダーモット
|173cm/80kg
|1998/11/18
|BK
|トム・ライト
|187cm/96kg
|1997/03/21