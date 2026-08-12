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20260808 japan australia rugby(C)Getty images
WOWOWでラグビー日本代表vsオーストラリアを生中継！オンデマンドで今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

【8月15日】ラグビー日本代表 オーストラリア戦の試合日程・開始時間・メンバー｜リポビタンDツアー2026

【ラグビー日本代表】リポビタンDツアー2026のオーストラリア代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

ラグビー日本代表戦を中継/配信！
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ラグビー日本代表が、リポビタンDツアー2026でオーストラリア代表と対戦する。

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本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。

日本vsオーストラリアの試合日程・開始時間

日本とオーストラリアが対戦するリポビタンDツアー2026は、日本時間2026年8月15日(土)14:15に開始予定。会場はクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)だ。

  • 大会：リポビタンDツアー2026
  • 対戦カード：日本代表 vs オーストラリア代表
  • キックオフ日時：2026年8月15日(土)14:15 (日本時間)
  • 会場：クイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)

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日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信予定

日本vsオーストラリアは、『WOWOW』が衛星放送『WOWOWライブ』とネット『WOWOWオンデマンド』で生放送・ライブ配信を予定。番組は8月15日(土)13:55から同時中継される。

出演者は、ゲスト解説が日本代表復帰を目指す姫野和樹、解説が斉藤祐也氏、実況が豊原謙二郎氏となっている。

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日本vsオーストラリアのお得な視聴方法

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前述の通り、日本vsオーストラリアはネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。

他にも、『WOWOW』では「ラグビー グレイテスト・ライバリー」や「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」といった注目シリーズを8月・9月中に中継予定だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。

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日本vsオーストラリアの登録メンバー

【日本代表】

※オーストラリア遠征参加メンバー

ポジション選手名身長／体重生年月日
FW大塚壮二郎178cm/110kg2004/07/05
FW岡部崇人180cm/105kg1995/02/19
FW平野叶翔180cm/109kg2000/02/08
FW江良颯172cm/106kg2001/09/18
FW佐藤健次177cm/108kg2003/01/04
FW原田衛175cm/101kg1999/04/15
FW稲場巧 ※1175cm/110kg2002/07/24
FWイジー・ソード190cm/120kg2001/06/07
FW竹内柊平183cm/115kg1997/12/09
FWジャック・コーネルセン195cm/110kg1994/10/13
FWマイケル・ストーバーグ202cm/116kg1992/03/27
FWワーナー・ディアンズ201cm/117kg2002/04/11
FWハリー・ホッキングス208cm/124kg1998/07/28
FWベン・ガンター195cm/120kg1997/10/24
FWティエナン・コストリー192cm/102kg2000/06/14
FW下川甲嗣188cm/105kg1999/01/17
FWエセイ・ハアンガナ198cm/120kg1999/04/21
FWマキシ ファウルア187cm/112kg1997/01/20
FWリーチ マイケル189cm/113kg1988/10/07
BK上村樹輝168cm/72kg2002/12/13
BK齋藤直人165cm/73kg1997/08/26
BK伊藤龍之介172cm/77kg2004/11/20
BK池田悠希187cm/98kg1995/05/21
BKサミソニ・トゥア182cm/108kg1995/05/24
BKディラン・ライリー187cm/102kg1997/05/02
BK植田和磨177cm/87kg2002/12/04
BK木田晴斗176cm/90kg1999/04/09
BKイノケ・ブルア178cm/100kg1999/05/30
BKメイン 平178cm/89kg2000/09/05
BK上ノ坊駿介183cm/86kg2003/09/29
BKサム・グリーン
※追加招集(8/10)		178cm/85kg1994/08/16
BK松永拓朗172cm/82kg1998/08/13
BK矢崎由高180cm/86kg2004/05/12

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【オーストラリア代表】

※登録メンバー

ポジション選手名身長／体重生年月日
FWエイデン・ロス188cm/116kg1995/12/21
FWアラン・アラアラトア189cm/122kg1994/01/28
FWアンガス・ベル191cm/124kg2000/10/04
FWビリー・ポラード185cm/108kg2002/04/16
FWブランドン・パエンガ＝アモサ183cm/116kg1995/01/15
FWカルロ・ティッツァーノ183cm/104kg2000/02/16
FWチャーリー・ケール193cm/110kg2000/06/10
FWフレイザー・マクライト188cm/102kg1999/03/18
FWハリー・ウィルソン195cm/112kg2000/02/06
FWアイザック・カイレア190cm/120kg1999/01/24
FWジェレミー・ウィリアムズ198cm/117kg2001/02/09
FWジョシュ・キャナム202cm/117kg2001/02/01
FWジョシュ・ナッサー183cm/104kg1998/06/02
FWラクラン・ショー200cm/116kg2002/11/24
FWルカン・サラカイア=ロト200cm/125kg1996/09/11
FWマッシモ・デ・ルティース190cm/129kg2003/11/23
FWマイルズ・アマトセロ202cm/123kg2002/06/15
FWロブ・ヴァレティニ193cm/113kg1998/09/11
FWタニエラ・トゥポウ177cm/135kg1996/05/10
FWトム・フーパー199cm/118kg2001/01/29
FWゼイン・ノンゴール189cm/124kg2001/06/20
BKベン・ドナルドソン184cm/89kg1999/09/07
BKカーター・ゴードン189cm/89kg2001/01/19
BKデクラン・メレディス185cm/90kg2000/03/21
BKディラン・ピーチ187cm/95kg1998/12/30
BKフィリポ・ダウグヌ181cm/98kg1995/03/18
BKハリー・ポッター183cm/93kg1997/03/15
BKハンター・パイサミ183cm/98kg1998/05/10
BKアイザック・ヘンリー190cm/97kg2003/04/24
BKジョック・キャンベル185cm/91kg1995/05/17
BKジョセフ=アウクソ・スアリイ196cm/99kg2003/08/01
BKカラニ・トーマス178cm/83kg2002/02/13
BKマックス・ジョーゲンセン190cm/94kg2004/09/01
BKライアン・ロネガン176cm/84kg1998/02/16
BKテイト・マクダーモット173cm/80kg1998/11/18
BKトム・ライト187cm/96kg1997/03/21

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