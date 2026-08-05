ラグビー日本代表が、リポビタンDチャレンジカップ2026でオーストラリア代表と対戦する。
本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。
日本vsオーストラリアの試合日程・開始時間
日本とオーストラリアが対戦するリポビタンDチャレンジカップ2026は、日本時間2026年8月8日(土)19:05に開始予定。会場は東大阪市花園ラグビー場(大阪)だ。
- 大会：リポビタンDチャレンジカップ2026
- 対戦カード：日本代表 vs オーストラリア代表
- キックオフ日時：2026年8月8日(土)19:05
- 会場：東大阪市花園ラグビー場(大阪)
日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信予定
日本vsオーストラリアは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS』と『BS日テレ』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。
『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsオーストラリアも無料トライアルで視聴することができる。
日本vsオーストラリアのお得な視聴方法
Amazon
前述の通り、日本vsオーストラリアは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。
『Amazon J SPORTS』3日間無料体験の登録方法
- チャンネルページから「詳細を見る」「今すぐ3日分無料体験」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
日本vsオーストラリアの大会登録メンバー
【日本代表】
※網走合宿(7/25-8/6) 参加メンバー
|ポジション
|選手名
|身長／体重
|生年月日
|FW
|大塚壮二郎
|178cm/110kg
|2004/07/05
|FW
|岡部崇人
|180cm/105kg
|1995/02/19
|FW
|平野叶翔
|180cm/109kg
|2000/02/08
|FW
|江良颯
|172cm/106kg
|2001/09/18
|FW
|佐藤健次
|177cm/108kg
|2003/01/04
|FW
|原田衛
|175cm/101kg
|1999/04/15
|FW
|イジー・ソード
|190cm/120kg
|2001/06/07
|FW
|竹内柊平
|183cm/115kg
|1997/12/09
|FW
|為房慶次朗
|180cm/108kg
|2001/09/03
|FW
|ジャック・コーネルセン
|195cm/110kg
|1994/10/13
|FW
|マイケル・ストーバーグ
|202cm/116kg
|1992/03/27
|FW
|ワーナー・ディアンズ
|201cm/117kg
|2002/04/11
|FW
|ハリー・ホッキングス
|208cm/124kg
|1998/07/28
|FW
|ベン・ガンター
|195cm/120kg
|1997/10/24
|FW
|ティエナン・コストリー
|192cm/102kg
|2000/06/14
|FW
|下川甲嗣
|188cm/105kg
|1999/01/17
|FW
|エセイ・ハアンガナ
|198cm/120kg
|1999/04/21
|FW
|マキシ ファウルア
|187cm/112kg
|1997/01/20
|FW
|リーチ マイケル
|189cm/113kg
|1988/10/07
|BK
|上村樹輝
|168cm/72kg
|2002/12/13
|BK
|齋藤直人
|165cm/73kg
|1997/08/26
|BK
|渡邊晴斗
|171cm/76kg
|2004/12/10
|BK
|伊藤龍之介
|172cm/77kg
|2004/11/20
|BK
|平翔太
|178cm/94kg
|2003/11/18
|BK
|サミソニ・トゥア
|182cm/108kg
|1995/05/24
|BK
|ディラン・ライリー
|187cm/102kg
|1997/05/02
|BK
|石田吉平
|167cm/75kg
|2000/04/28
|BK
|植田和磨
|177cm/87kg
|2002/12/04
|BK
|木田晴斗
|176cm/90kg
|1999/04/09
|BK
|イノケ・ブルア
|178cm/100kg
|1999/05/30
|BK
|メイン 平
|178cm/89kg
|2000/09/05
|BK
|上ノ坊駿介
|183cm/86kg
|2003/09/29
|BK
|松永拓朗
|172cm/82kg
|1998/08/13
|BK
|矢崎由高
|180cm/86kg
|2004/05/12
【オーストラリア代表】
|ポジション
|選手名
|身長／体重
|生年月日
|FW
|アラン・アラアラトア
|189cm/122kg
|1994/01/28
|FW
|マイルズ・アマトセロ
|202cm/123kg
|2002/06/15
|FW
|アンガス・ベル
|191cm/124kg
|2000/10/04
|FW
|チャーリー・ケール
|193cm/110kg
|2000/06/10
|FW
|ジョシュ・キャナム
|202cm/117kg
|2001/02/01
|FW
|アイザック・カイレア
|190cm/120kg
|1999/01/24
|FW
|フレイザー・マクライト
|188cm/102kg
|1999/03/18
|FW
|ジョシュ・ナッサー
|183cm/104kg
|1998/06/02
|FW
|ゼイン・ノンゴール
|189cm/124kg
|2001/06/20
|FW
|ブランドン・パエンガ＝アモサ
|183cm/116kg
|1995/01/15
|FW
|ビリー・ポラード
|185cm/108kg
|2002/04/16
|FW
|エイデン・ロス
|188cm/116kg
|1995/12/21
|FW
|ルカン・サラカイア=ロト
|200cm/125kg
|1996/09/11
|FW
|ラクラン・ショー
|200cm/116kg
|2002/11/24
|FW
|カルロ・ティッツァーノ
|183cm/104kg
|2000/02/16
|FW
|タニエラ・トゥポウ
|177cm/135kg
|1996/05/10
|FW
|ロブ・ヴァレティニ
|193cm/113kg
|1998/09/11
|FW
|ジェレミー・ウィリアムズ
|198cm/117kg
|2001/02/09
|FW
|ハリー・ウィルソン
|195cm/112kg
|2000/02/06
|BK
|ジョック・キャンベル
|185cm/91kg
|1995/05/17
|BK
|フィリポ・ダウグヌ
|181cm/98kg
|1995/03/18
|BK
|ベン・ドナルドソン
|184cm/89kg
|1999/09/07
|BK
|カーター・ゴードン
|189cm/89kg
|2001/01/19
|BK
|アイザック・ヘンリー
|190cm/97kg
|2003/04/24
|BK
|マックス・ジョーゲンセン
|190cm/94kg
|2004/09/01
|BK
|ライアン・ロネガン
|176cm/84kg
|1998/02/16
|BK
|テイト・マクダーモット
|173cm/80kg
|1998/11/18
|BK
|デクラン・メレディス
|185cm/90kg
|2000/03/21
|BK
|ハンター・パイサミ
|183cm/98kg
|1998/05/10
|BK
|ディラン・ピーチ
|187cm/95kg
|1998/12/30
|BK
|ハリー・ポッター
|183cm/93kg
|1997/03/15
|BK
|ジョセフ=アウクソ・スアリイ
|196cm/99kg
|2003/08/01
|BK
|カラニ・トーマス
|178cm/83kg
|2002/02/13
|BK
|トム・ライト
|187cm/96kg
|1997/03/21
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。