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20260703 Naoto SAITO(C)Getty images
【3日間0円】Amazon J SPORTSでラグビー日本代表vsオーストラリアを無料トライアル視聴！
Tsutomu Maeda

【8月8日】ラグビー日本代表 オーストラリア戦の試合日程・開始時間・メンバー｜リポビタンDチャレンジカップ2026

【ラグビー日本代表】リポビタンDチャレンジカップ2026のオーストラリア代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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J SPORTS(Amazon)

リポビタンDチャレンジカップ2026

Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！

日本vsオーストラリアは8/8(土)午前19:05

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ラグビー日本代表が、リポビタンDチャレンジカップ2026でオーストラリア代表と対戦する。

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本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。

日本vsオーストラリアの試合日程・開始時間

日本とオーストラリアが対戦するリポビタンDチャレンジカップ2026は、日本時間2026年8月8日(土)19:05に開始予定。会場は東大阪市花園ラグビー場(大阪)だ。

  • 大会：リポビタンDチャレンジカップ2026
  • 対戦カード：日本代表 vs オーストラリア代表
  • キックオフ日時：2026年8月8日(土)19:05
  • 会場：東大阪市花園ラグビー場(大阪)

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日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信予定

日本vsオーストラリアは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS』と『BS日テレ』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。

『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsオーストラリアも無料トライアルで視聴することができる。

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日本vsオーストラリアのお得な視聴方法

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前述の通り、日本vsオーストラリアは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。

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  1. チャンネルページから「詳細を見る」「今すぐ3日分無料体験」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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日本vsオーストラリアの大会登録メンバー

【日本代表】

※網走合宿(7/25-8/6) 参加メンバー

ポジション選手名身長／体重生年月日
FW大塚壮二郎178cm/110kg2004/07/05
FW岡部崇人180cm/105kg1995/02/19
FW平野叶翔180cm/109kg2000/02/08
FW江良颯172cm/106kg2001/09/18
FW佐藤健次177cm/108kg2003/01/04
FW原田衛175cm/101kg1999/04/15
FWイジー・ソード190cm/120kg2001/06/07
FW竹内柊平183cm/115kg1997/12/09
FW為房慶次朗180cm/108kg2001/09/03
FWジャック・コーネルセン195cm/110kg1994/10/13
FWマイケル・ストーバーグ202cm/116kg1992/03/27
FWワーナー・ディアンズ201cm/117kg2002/04/11
FWハリー・ホッキングス208cm/124kg1998/07/28
FWベン・ガンター195cm/120kg1997/10/24
FWティエナン・コストリー192cm/102kg2000/06/14
FW下川甲嗣188cm/105kg1999/01/17
FWエセイ・ハアンガナ198cm/120kg1999/04/21
FWマキシ ファウルア187cm/112kg1997/01/20
FWリーチ マイケル189cm/113kg1988/10/07
BK上村樹輝168cm/72kg2002/12/13
BK齋藤直人165cm/73kg1997/08/26
BK渡邊晴斗171cm/76kg2004/12/10
BK伊藤龍之介172cm/77kg2004/11/20
BK平翔太178cm/94kg2003/11/18
BKサミソニ・トゥア182cm/108kg1995/05/24
BKディラン・ライリー187cm/102kg1997/05/02
BK石田吉平167cm/75kg2000/04/28
BK植田和磨177cm/87kg2002/12/04
BK木田晴斗176cm/90kg1999/04/09
BKイノケ・ブルア178cm/100kg1999/05/30
BKメイン 平178cm/89kg2000/09/05
BK上ノ坊駿介183cm/86kg2003/09/29
BK松永拓朗172cm/82kg1998/08/13
BK矢崎由高180cm/86kg2004/05/12

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【オーストラリア代表】

ポジション選手名身長／体重生年月日
FWアラン・アラアラトア189cm/122kg1994/01/28
FWマイルズ・アマトセロ202cm/123kg2002/06/15
FWアンガス・ベル191cm/124kg2000/10/04
FWチャーリー・ケール193cm/110kg2000/06/10
FWジョシュ・キャナム202cm/117kg2001/02/01
FWアイザック・カイレア190cm/120kg1999/01/24
FWフレイザー・マクライト188cm/102kg1999/03/18
FWジョシュ・ナッサー183cm/104kg1998/06/02
FWゼイン・ノンゴール189cm/124kg2001/06/20
FWブランドン・パエンガ＝アモサ183cm/116kg1995/01/15
FWビリー・ポラード185cm/108kg2002/04/16
FWエイデン・ロス188cm/116kg1995/12/21
FWルカン・サラカイア=ロト200cm/125kg1996/09/11
FWラクラン・ショー200cm/116kg2002/11/24
FWカルロ・ティッツァーノ183cm/104kg2000/02/16
FWタニエラ・トゥポウ177cm/135kg1996/05/10
FWロブ・ヴァレティニ193cm/113kg1998/09/11
FWジェレミー・ウィリアムズ198cm/117kg2001/02/09
FWハリー・ウィルソン195cm/112kg2000/02/06
BKジョック・キャンベル185cm/91kg1995/05/17
BKフィリポ・ダウグヌ181cm/98kg1995/03/18
BKベン・ドナルドソン184cm/89kg1999/09/07
BKカーター・ゴードン189cm/89kg2001/01/19
BKアイザック・ヘンリー190cm/97kg2003/04/24
BKマックス・ジョーゲンセン190cm/94kg2004/09/01
BKライアン・ロネガン176cm/84kg1998/02/16
BKテイト・マクダーモット173cm/80kg1998/11/18
BKデクラン・メレディス185cm/90kg2000/03/21
BKハンター・パイサミ183cm/98kg1998/05/10
BKディラン・ピーチ187cm/95kg1998/12/30
BKハリー・ポッター183cm/93kg1997/03/15
BKジョセフ=アウクソ・スアリイ196cm/99kg2003/08/01
BKカラニ・トーマス178cm/83kg2002/02/13
BKトム・ライト187cm/96kg1997/03/21

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