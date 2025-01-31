このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Caelan Doris Ireland Maro Itoje England(C)Getty Images
WOWOWオンデマンドでラグビーシックス・ネーションズを視聴！
GOAL

【2月2日】アイルランドvsイングランドのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ

ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ第1節、アイルランド代表対イングランド代表の日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

ラグビー欧州6カ国対抗戦をライブ配信！

WOWOW

ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ

WOWOWオンデマンドで全15試合をライブ配信！

WOWOWオンデマンド

シックス・ネーションズ全15試合配信

今すぐ視聴登録

ラグビー欧州6カ国対抗戦『シックス・ネーションズ』第1節が日本時間2月2日(日)に開催。アイルランド代表とイングランド代表が対戦する。

▶アイルランドvsイングランドはWOWOWオンデマンドでライブ配信！登録後すぐに視聴可能

本記事では、アイルランド代表vsイングランド代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

アイルランドvsイングランド｜試合日程・開始時間

  • 大会：ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ 第1節
  • 日時：2025年2月2日(日) 午前1:45開始／日本時間
  • カード：アイルランド vs イングランド
  • 試合会場：アビバ・スタジアム（ダブリン／アイルランド）

▶アイルランドvsイングランドをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

アイルランドvsイングランド｜テレビ放送・ネット配信予定

アイルランド代表対イングランド代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。

ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ、アイルランドvsイングランドは、衛星放送の『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

試合日放送・配信放送・配信
2/2(土)
午前1:45
(午前1:30放送/配信開始)		アイルランドvsイングランド【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド

アイルランドvsイングランド｜WOWOWでの視聴方法

rugby six nationsWOWOW

ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズは、『WOWOWオンデマンド』で配信される。

WOWOWではアイルランド、フランス、スコットランド、イングランド、イタリア、ウェールズの6カ国が欧州最強の座を懸けて繰り広げる「ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ」の全15試合をライブ配信する。

▶ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録