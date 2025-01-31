ラグビー欧州6カ国対抗戦『シックス・ネーションズ』第1節が日本時間2月2日(日)に開催。アイルランド代表とイングランド代表が対戦する。
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本記事では、アイルランド代表vsイングランド代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
アイルランドvsイングランド｜試合日程・開始時間
- 大会：ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・ネーションズ 第1節
- 日時：2025年2月2日(日) 午前1:45開始／日本時間
- カード：アイルランド vs イングランド
- 試合会場：アビバ・スタジアム（ダブリン／アイルランド）
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アイルランドvsイングランド｜テレビ放送・ネット配信予定
アイルランド代表対イングランド代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。
ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ、アイルランドvsイングランドは、衛星放送の『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|試合日
|放送・配信
|放送・配信
|2/2(土)
午前1:45
(午前1:30放送/配信開始)
|アイルランドvsイングランド
|【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド
アイルランドvsイングランド｜WOWOWでの視聴方法WOWOW
ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズは、『WOWOWオンデマンド』で配信される。
WOWOWではアイルランド、フランス、スコットランド、イングランド、イタリア、ウェールズの6カ国が欧州最強の座を懸けて繰り広げる「ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ」の全15試合をライブ配信する。