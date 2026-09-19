2026-27シーズンのセリエA第5節が日本時間2026年9月20日(日)に開催され、ローマとインテルが対戦する。
本記事では、ローマvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ローマvsインテル｜試合日程・キックオフ時間
ローマvsインテルは、日本時間9月20日(日)にローマのスタディオ・オリンピコで開催される。
- 大会：2026-27セリエA第5節
- 日時：2026年9月20日(日) 1:00キックオフ／日本時間
- 対戦：ローマvsインテル
- 会場：スタディオ・オリンピコ
ローマvsインテル｜放送・配信予定
2026-27セリエA第5節のローマvsインテルは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ローマvsインテルのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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また、『DAZN』ではセリエA以外にもラ・リーガやリーグアンなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
ローマvsインテル｜チーム情報
ローマ vs インテル 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
勝
勝
勝
勝
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
勝
勝
勝
勝
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
勝
勝
勝
分
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
分
勝
勝
勝
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
勝
勝
負
勝
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
分
分
勝
勝
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
分
勝
勝
負
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
負
分
勝
勝
|9
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
負
勝
分
勝
負
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
勝
負
負
勝
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
負
負
勝
勝
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
勝
負
負
勝
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
負
負
勝
分
|14
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
勝
負
分
負
負
|15
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
負
勝
負
負
|16
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
勝
負
負
負
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
負
分
負
負
|18
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
負
分
負
負
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
分
負
負
負
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
負
負
負
負