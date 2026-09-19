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セリエ A
team-logoローマ
Stadio Olimpico, Rome
team-logoインテル
2026-27セリエAをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月20日】ローマvsインテルのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第3節

ローマ 対 インテル
ローマ
インテル
セリエ A

2026-27セリエA第5節、ローマ対インテルのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのセリエA第5節が日本時間2026年9月20日(日)に開催され、ローマとインテルが対戦する。

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本記事では、ローマvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ローマvsインテル｜試合日程・キックオフ時間

ローマvsインテルは、日本時間9月20日(日)にローマのスタディオ・オリンピコで開催される。

  • 大会：2026-27セリエA第5節
  • 日時：2026年9月20日(日) 1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ローマvsインテル
  • 会場：スタディオ・オリンピコ
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ローマvsインテル｜放送・配信予定

2026-27セリエA第5節のローマvsインテルは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ローマvsインテルのおすすめ視聴方法

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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ローマvsインテル｜チーム情報

ローマ vs インテル 予想スタメン

3-4-2-1
ローマ crest
ローマ
ROM
フォーメーション
インテル crest
インテル
INT
3-5-2
ミレ・スヴィラールミレ・スヴィラールジャンルカ・マンチーニジャンルカ・マンチーニエヴァン・エンディカエヴァン・エンディカマリオ・エルモソマリオ・エルモソパウロ・ディバラパウロ・ディバラブライアン・クリスタンテブライアン・クリスタンテteam-logoエマヌエーレ・ルッリマヌ・コネマヌ・コネteam-logoウェズレイマティアス・スーレマティアス・スーレドニエル・マレンドニエル・マレンジョゼップ・マルティネスジョゼップ・マルティネスマヌエル・アカンジマヌエル・アカンジバンジャマン・パヴァールバンジャマン・パヴァールアレッサンドロ・バストーニアレッサンドロ・バストーニルイス・エンリケルイス・エンリケカーティス・ジョーンズカーティス・ジョーンズフェデリコ・ディマルコフェデリコ・ディマルコニコロ・バレッラニコロ・バレッラピオトル・ジエリンスキピオトル・ジエリンスキラウタロ・マルティネスラウタロ・マルティネスマルクス・テュラムマルクス・テュラム
インテル crest
インテル
INT
3-4-2-1
ローマ

先発メンバー

インテル

マネージャー

  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
  • クリスティアン・キヴ

成績

ROM

ROM - 直近成績

FIO
4-0
LEC
0-4
ATA
2-1
FB
1-1
TOR
0-2
得点（失点）
13/2
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
INT

INT - 直近成績

MON
4-1
CGL
0-1
NAP
3-2
RMA
2-1
UDI
5-3
得点（失点）
14/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ローマドローインテル
1
0
4
セリエ A
インテル badge
インテル
INT
5
ローマ badge
ローマ
ROM
2
終了
セリエ A
ローマ badge
ローマ
ROM
0
インテル badge
インテル
INT
1
終了
セリエ A
インテル badge
インテル
INT
0
ローマ badge
ローマ
ROM
1
終了
セリエ A
ローマ badge
ローマ
ROM
0
インテル badge
インテル
INT
1
終了
セリエ A
ローマ badge
ローマ
ROM
2
インテル badge
インテル
INT
4
終了
5得点11
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ローマローマROM
4400121+1112
2
インテルインテルINT
4400136+712
3
コモコモCOM
431094+510
4
ラツィオラツィオLAZ
431063+310
5
カリアリカリアリCGL
430142+29
6
ACミランACミランMIL
422074+38
7
フロジノーネフロジノーネFRC
421174+37
8
ユヴェントスユヴェントスJUV
421164+27
9
サッスオーロサッスオーロSAS
52129907
10
ナポリナポリNAP
420265+16
11
アタランタアタランタATA
42025506
12
レッチェレッチェLEC
420257-26
13
ウディネーゼウディネーゼUDI
4112810-24
14
モンツァモンツァMON
5113812-44
15
トリノトリノTOR
410347-33
16
フィオレンティーナフィオレンティーナFIO
4103511-63
17
ボローニャボローニャBOL
401325-31
18
パルマパルマPAR
401326-41
19
ジェノアジェノアGEN
401328-61
20
ヴェネツィアヴェネツィアVEN
4004411-70
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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