ロドリが憧れのレアル・マドリーではなくバルセロナを選んだ理由…マドリーは「彼はボールを眠らせ過ぎる。求めるタイプじゃない」と最後まで獲得迷う

スペイン代表MFロドリの獲得を逃したレアル・マドリーだが、その背景には彼ら自身の迷いがあったようだ。スペイン『マルカ』が報じている。





レアル・マドリーはロドリが北中米ワールドカップ（W杯）でスペイン代表を優勝に導いた後、獲得に動き始めたが、同選手は最終的にバルセロナ移籍を決断している。スペイン首都出身のロドリが、憧れ続けたとされるマドリーに断りを入れた理由には、同クラブから感じられる“熱意”の少なさも関係していた模様だ。





『マルカ』によれば、レアル・マドリーにとってロドリは、様々な条件（マンチェスター・シティとの契約が残り1年、恩師ジョゼップ・グアルディオラ監督のシティ退団、マドリーに足りないタイプの選手）が重なり、“獲得を試みるしかない”選手であったとのこと。そのためにフロレンティーノ・ペレス会長、ホセ・アンヘル・サンチェスGD（ゼネラルディレクター）は、スペインのW杯優勝後に選手側に連絡を入れたが、しかしその前には獲得への大きな迷いがあった様子。29歳という年齢と、そのプレースタイル的に本当に必要な選手という確信が得られず、バルデベバス練習場のクラブオフィス内では次のような言葉が口にされていたようだ。





「彼はボールを眠らせ過ぎる。それは私たちの求めるものではない」





つまり、カウンターを最大の武器とするレアル・マドリーが求めるMFはよりダイナミズムのある選手であり、ポゼッション率の引き上げや抜群のポジショニング、配球を特徴とするロドリは「何も役に立たない」という意見が口にされていたという。





そうした考えや姿勢は獲得の動きにも表れていた様子。ジョゼ・モウリーニョ監督はDFマルク・ククレジャやアトレティコ・マドリーが狙っていたMFベルナルド・シウバに何度も電話をかけて説得したというが、ロドリに対しては同じような熱がなかったとみられる。対してバルセロナは、デコSD（スポーツディレクター）、ハンジ・フリック監督、多数の選手たちがロドリ本人に働きかけていたとのことだ。





このような背景もあり、ロドリは同条件の金銭をオファーされながらも、最終的にマドリーではなくバルセロナ移籍に傾いたとみられる。現在30歳とキャリア的に失敗できる猶予のないロドリにとって、プレースタイル的にも合致するバルセロナは、自身への熱も感じらず、なおかつスポーツプロジェクトが成功するか分からないマドリーよりも魅力的に映ったようだ。『マルカ』は同レポートを次のような文章で締めている。





「ロドリが思い描いていたのは、自分を愛してやまないファンの前でベルナベウに華々しく登場することだったはずだ。クラブが深い迷いに揺れる中、単なる“市場のチャンス”として迎え入れられることなど望んでいなかっただろう。何しろ、バルセロナもまた同じチャンスに目をつけ、そして全力で獲得に動いていたのだから」