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Yuta Tokuma

RIZIN LANDMARK 15の対戦カード・試合順・テレビ放送予定

RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMAの対戦カード・試合順、視聴方法を紹介。

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格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」が、7月18日(土)に開催される。

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本記事では、「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA｜開催概要

「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」は7月18日(土)、広島グリーンアリーナ(広島県広島市)で開催される。

同イベントでは12試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目内容
大会名RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA
開催日2026年7月18日(土)
開場12:00
開始14:00
オープニングファイト12:30開始
会場広島グリーンアリーナ
試合数全16試合予定

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RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA｜対戦カード

「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」は、12試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。

メインカード(第12試合)はバンタム級タイトルマッチのダニー・サバテロ vs 鹿志村仁之介となっている。

メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

本戦

階級対戦カード
バンタム級ダニー・サバテロ VS 鹿志村仁之介
フェザー級カルシャガ・ダウトベック VS 萩原京平
バンタム級太田忍 VS イリスベク・ティレノフ
フライ級ヒロヤ VS 山本アーセン
ライト級ジョニー・ケース VS 天弥
スーパーアトム級大島沙緒里 VS イ・イェジ
スーパーアトム級パク・シウ VS 須田萌里
64.0kg契約昇侍 VS 梅野源治
フェザー級鈴木博昭 VS 宮川日向
ウェルター級佐々木信治 VS 林RICE陽太
フライ級火の鳥 VS イ・ジェフン
54.5kg契約 (キック)芝宏二郎 VS 遥心

オープニングファイト

階級対戦カード
49.0kg契約HIME VS 平田彩音
61.0kg契約神田T800周一 VS 長野将大
71.0kg契約シヴァエフ VS ベンジャミン
57.0kg契約 (アマチュア)田中仁 VS 健太朗

※対戦カードは変更になる可能性あり。

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RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA｜視聴方法

「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

  • ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
  • U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
  • スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
  • RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
  • RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください

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