RIZIN LANDMARK 15の対戦カード・試合順・テレビ放送予定

格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」が、7月18日(土)に開催される。
本記事では、「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。
RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA｜開催概要
「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」は7月18日(土)、広島グリーンアリーナ(広島県広島市)で開催される。
同イベントでは12試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。
|項目
|内容
|大会名
|RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA
|開催日
|2026年7月18日(土)
|開場
|12:00
|開始
|14:00
|オープニングファイト
|12:30開始
|会場
|広島グリーンアリーナ
|試合数
|全16試合予定
RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA｜対戦カード
「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」は、12試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。
メインカード(第12試合)はバンタム級タイトルマッチのダニー・サバテロ vs 鹿志村仁之介となっている。
メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。
本戦
|階級
|対戦カード
|バンタム級
|ダニー・サバテロ VS 鹿志村仁之介
|フェザー級
|カルシャガ・ダウトベック VS 萩原京平
|バンタム級
|太田忍 VS イリスベク・ティレノフ
|フライ級
|ヒロヤ VS 山本アーセン
|ライト級
|ジョニー・ケース VS 天弥
|スーパーアトム級
|大島沙緒里 VS イ・イェジ
|スーパーアトム級
|パク・シウ VS 須田萌里
|64.0kg契約
|昇侍 VS 梅野源治
|フェザー級
|鈴木博昭 VS 宮川日向
|ウェルター級
|佐々木信治 VS 林RICE陽太
|フライ級
|火の鳥 VS イ・ジェフン
|54.5kg契約 (キック)
|芝宏二郎 VS 遥心
オープニングファイト
|階級
|対戦カード
|49.0kg契約
|HIME VS 平田彩音
|61.0kg契約
|神田T800周一 VS 長野将大
|71.0kg契約
|シヴァエフ VS ベンジャミン
|57.0kg契約 (アマチュア)
|田中仁 VS 健太朗
※対戦カードは変更になる可能性あり。
RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA｜視聴方法
「RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
- U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
|配信日時
|PPVチケット料金(税込)
|プラットフォーム
|お得情報
|7/18(土)
12:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|U-NEXT
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|7/18(土)
12:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|ABEMA
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|7/18(土)
12:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN 100 CLUB
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|7/18(土)
12:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN LIVE
|全試合をリアルタイム生配信！
RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応
|7/18(土)
12:00〜
|¥6,000
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③対象期間内にPPVチケットを購入
④満18歳以上
⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください