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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIU-NEXT
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Yuta Tokuma

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIのテレビ放送・ネット配信予定

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIのテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」が、6月6日(土)に開催される。

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本記事では、RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜テレビ放送・ネット配信予定

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は、「スカパー！」でテレビ放送を実施。インターネットによるライブ配信は、「U-NEXT」「ABEMA」「RIZIN 100 CLUB」「RIZIN LIVE」で行われる。 

いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はなく、無料での視聴はできない。 

配信日時PPVチケット料金(税込)プラットフォームお得情報
6/6(土)
15:00〜		前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜日程

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は6月6日(土)、ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市)で開催される。

同イベントでは8試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目内容
大会名RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI
開催日2026年6月6日(土)
開場13:00
開始15:00
オープニングファイト13:30開始
会場ゼビオアリーナ仙台
試合数全12試合予定

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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜視聴方法

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください