RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIのテレビ放送・ネット配信予定

格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」が、6月6日(土)に開催される。

本記事では、RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜テレビ放送・ネット配信予定

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は、「スカパー！」でテレビ放送を実施。インターネットによるライブ配信は、「U-NEXT」「ABEMA」「RIZIN 100 CLUB」「RIZIN LIVE」で行われる。

いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はなく、無料での視聴はできない。

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム お得情報 6/6(土)

15:00〜 前売 ¥5,500

当日 ¥6,000

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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜日程

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は6月6日(土)、ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市)で開催される。

同イベントでは8試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目 内容 大会名 RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI 開催日 2026年6月6日(土) 開場 13:00 開始 15:00 オープニングファイト 13:30開始 会場 ゼビオアリーナ仙台 試合数 全12試合予定

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜視聴方法

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まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください