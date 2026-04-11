RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの対戦カード・試合順

格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」が、4月12日に開催される。

本記事では、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜開催概要

「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は4月12日(日)14:00から、マリンメッセ福岡で開催される。

12試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目 内容 大会名 RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 開催日 2026年4月12日(日) 開場 12:00 開始 14:00 オープニングファイト 12:30〜 会場 マリンメッセ福岡A館 試合数 全16試合予定

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜対戦カード

「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、12試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。

メインカード(第12試合)はフェザー級タイトルマッチのラジャブアリ・シェイドゥラエフvs久保優太となっている。タイトルマッチは準メイン(第11試合)でも行われ、バンタム級のダニー・サバテロと後藤丈治が対戦する。

メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

試合順 カード ルール 12 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ

vs

久保優太 フェザー級タイトルマッチ

RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg） 11 ダニー・サバテロ

vs

後藤丈治 バンタム級タイトルマッチ

RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg） 10 堀江圭功

vs

パトリッキー・ピットブル RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg） 9 萩原京平

vs

アバイジャ・カレオ・メヘウラ RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg） 8 福田龍彌

vs

アジズベク・テミロフ RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg） 7 朝久泰央

vs

シンパヤック・ハマジム RIZINキックボクシングルール：3分3R（66.0kg） 6 神龍誠

vs

エンカジムーロ・ズールー RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg） 5 浜崎朱加

vs

ナターシャ・クジュティナ RIZIN MMAルール：5分3R（49.0kg） 4 摩嶋一整

vs

ジェームズ・ギャラガー RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg） 3 ヌルハン・ズマガジー

vs

天弥 RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg） 2 本田良介

vs

火の鳥 RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg） 1 井上聖矢

vs

宮川日向 RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg） OF4 八尋大輝

vs

岡本瞬 RIZIN MMA特別ルール：5分2R（57.0kg） OF3 山﨑鼓大

vs

有松朋晃 RIZIN MMA特別ルール：5分2R（61.0kg） OF2 大木良太

vs

荒井銀二 RIZIN MMA特別ルール：5分2R（71.0kg） OF1 今村流星

vs

YU-KI RIZINキックボクシングルール：3分3R（57.0kg）

※対戦カードは変更になる可能性あり。

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜視聴方法

2026年4月12日(日)の14:00開始予定の「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください