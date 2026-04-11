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RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA KVU-NEXT
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Yuta Tokuma

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの対戦カード・試合順

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの対戦カードや試合順、視聴方法を紹介。

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格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」が、4月12日に開催される。

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本記事では、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜開催概要

「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は4月12日(日)14:00から、マリンメッセ福岡で開催される。

12試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目内容
大会名RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA
開催日2026年4月12日(日)
開場12:00
開始14:00
オープニングファイト12:30〜
会場マリンメッセ福岡A館
試合数全16試合予定

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RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜対戦カード

「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、12試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。

メインカード(第12試合)はフェザー級タイトルマッチのラジャブアリ・シェイドゥラエフvs久保優太となっている。タイトルマッチは準メイン(第11試合)でも行われ、バンタム級のダニー・サバテロと後藤丈治が対戦する。

メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

試合順カードルール
12ラジャブアリ・シェイドゥラエフ
vs
久保優太		フェザー級タイトルマッチ
RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
11ダニー・サバテロ
vs
後藤丈治		バンタム級タイトルマッチ
RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg）
10堀江圭功
vs
パトリッキー・ピットブル		RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg）
9萩原京平
vs
アバイジャ・カレオ・メヘウラ		RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
8福田龍彌
vs
アジズベク・テミロフ		RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg）
7朝久泰央
vs
シンパヤック・ハマジム		RIZINキックボクシングルール：3分3R（66.0kg）
6神龍誠
vs
エンカジムーロ・ズールー		RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg）
5浜崎朱加
vs
ナターシャ・クジュティナ		RIZIN MMAルール：5分3R（49.0kg）
4摩嶋一整
vs
ジェームズ・ギャラガー		RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
3ヌルハン・ズマガジー
vs
天弥		RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg）
2本田良介
vs
火の鳥		RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg）
1井上聖矢
vs
宮川日向		RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg）
OF4八尋大輝
vs
岡本瞬		RIZIN MMA特別ルール：5分2R（57.0kg）
OF3山﨑鼓大
vs
有松朋晃		RIZIN MMA特別ルール：5分2R（61.0kg）
OF2大木良太
vs
荒井銀二		RIZIN MMA特別ルール：5分2R（71.0kg）
OF1今村流星
vs
YU-KI		RIZINキックボクシングルール：3分3R（57.0kg）

※対戦カードは変更になる可能性あり。

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RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜視聴方法

2026年4月12日(日)の14:00開始予定の「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください