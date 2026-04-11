RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの対戦カード・試合順

格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」が、4月12日に開催される。
本記事では、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。
RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜開催概要
「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は4月12日(日)14:00から、マリンメッセ福岡で開催される。
12試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。
|項目
|内容
|大会名
|RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA
|開催日
|2026年4月12日(日)
|開場
|12:00
|開始
|14:00
|オープニングファイト
|12:30〜
|会場
|マリンメッセ福岡A館
|試合数
|全16試合予定
RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜対戦カード
「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、12試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。
メインカード(第12試合)はフェザー級タイトルマッチのラジャブアリ・シェイドゥラエフvs久保優太となっている。タイトルマッチは準メイン(第11試合)でも行われ、バンタム級のダニー・サバテロと後藤丈治が対戦する。
メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。
|試合順
|カード
|ルール
|12
|ラジャブアリ・シェイドゥラエフ
vs
久保優太
|フェザー級タイトルマッチ
RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
|11
|ダニー・サバテロ
vs
後藤丈治
|バンタム級タイトルマッチ
RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg）
|10
|堀江圭功
vs
パトリッキー・ピットブル
|RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg）
|9
|萩原京平
vs
アバイジャ・カレオ・メヘウラ
|RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
|8
|福田龍彌
vs
アジズベク・テミロフ
|RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg）
|7
|朝久泰央
vs
シンパヤック・ハマジム
|RIZINキックボクシングルール：3分3R（66.0kg）
|6
|神龍誠
vs
エンカジムーロ・ズールー
|RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg）
|5
|浜崎朱加
vs
ナターシャ・クジュティナ
|RIZIN MMAルール：5分3R（49.0kg）
|4
|摩嶋一整
vs
ジェームズ・ギャラガー
|RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg）
|3
|ヌルハン・ズマガジー
vs
天弥
|RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg）
|2
|本田良介
vs
火の鳥
|RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg）
|1
|井上聖矢
vs
宮川日向
|RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg）
|OF4
|八尋大輝
vs
岡本瞬
|RIZIN MMA特別ルール：5分2R（57.0kg）
|OF3
|山﨑鼓大
vs
有松朋晃
|RIZIN MMA特別ルール：5分2R（61.0kg）
|OF2
|大木良太
vs
荒井銀二
|RIZIN MMA特別ルール：5分2R（71.0kg）
|OF1
|今村流星
vs
YU-KI
|RIZINキックボクシングルール：3分3R（57.0kg）
※対戦カードは変更になる可能性あり。
RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA｜視聴方法
2026年4月12日(日)の14:00開始予定の「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
- U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
|配信日時
|PPVチケット料金(税込)
|プラットフォーム
|お得情報
|4/12(水)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|U-NEXT
|「31日間無料トライアル」初回登録で、
PPVにも使える600円分のポイントプレゼント！
RIZIN過去大会も見放題配信中！
|4/12(水)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|ABEMA
|ABEMAプレミアム登録で
現金1,100円キャッシュバック！
ABEMAなら試合を視聴しながらリアルタイムでコメントが可能！
|4/12(水)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN 100 CLUB
|RIZIN公式の定額制動画サービス。
会員特別価格でライブ配信をお得に視聴！
RIZIN 100 CLUBでは過去の名勝負やオリジナル動画など様々な会員サービスを提供中！
|4/12(水)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN LIVE
|全試合をリアルタイム生配信！
RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応
|4/12(水)
14:00〜
|¥6,000
|スカパー！
|完全生中継でお届け!高画質&大画面で見るならスカパー！
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。
【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！
ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。
まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。
キャッシュバック適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
③対象期間内にPPVチケットを購入
④満18歳以上
⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください