RIZIN.55の対戦カード・試合順・テレビ放送予定

格闘技イベント「RIZIN.55」が11月8日(日)、LaLa arena TOKYO-BAYで開催される。

本記事では、「RIZIN.55」の対戦カード・試合順・テレビ放送予定・視聴方法を紹介する。

RIZIN.55｜試合日程・対戦カード

「RIZIN.55」はLaLa arena TOKYO-BAYで11月8日(日)に開催。オープニングファイトは12:45開始。イベント開始は14:00を予定している。

メインカードではフライ級タイトルマッチの神龍誠 vs. トニー・ララミーが行われる。

項目 内容 大会名 RIZIN.55 開催日 11月8日(日) 開場 12:30 オープニングファイト 12:45 開始 16:00 会場 LaLa arena TOKYO-BAY 試合数 13試合(そのほかオープニングファイト3試合)

対戦カード

試合 対戦カード ルール・階級 第13試合 神龍誠 vs. トニー・ララミー

※フライ級タイトルマッチ RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg） 第12試合 井上直樹 vs. イリスベク・ティレノフ RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg） 第11試合 福田龍彌 vs. キム・スーチョル RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg） 第10試合 鹿志村仁之介 vs. 太田忍 RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg） 第9試合 アバイジャ・カレオ・メヘウラ vs. 相本宗輝 RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg） 第8試合 牛久絢太郎 vs. リー・カイウェン RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg） 第7試合 キム・ギョンピョ vs. ヌルハン・ズマガジー RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg） 第6試合 マック・パパリイ vs. 赤沢幸典 RIZIN MMAルール：5分3R（120.0kg） 第5試合 鈴木博昭 vs. 千春 RIZIN MMAルール：5分3R（66.0kg） 第4試合 中島太一 vs. 溝口司 RIZIN MMAルール：5分3R（61.0kg） 第3試合 雑賀“ヤン坊”達也 vs. 倉本大悟 RIZIN MMAルール：5分3R（71.0kg） 第2試合 濱田巧 vs. 関原翔 RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg） 第1試合 力也 vs. 木村琉音 RIZIN MMAルール：5分3R（57.0kg） オープニングファイト第3試合 ジェイク・ウィルキンス vs. 山﨑弥十朗 RIZIN MMA特別ルール：5分2R（71.0kg） オープニングファイト第2試合 井上舜矢 vs. マイティ・saw RIZIN MMA特別ルール：5分2R（66.0kg） オープニングファイト第1試合 松本尚大 vs. 髙橋正親 RIZIN MMA特別ルール：5分2R（66.0kg）

RIZIN.55｜テレビ放送・ネット配信

「RIZIN.55」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

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スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）

RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）

RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

PPVチケット価格、配信プラットフォーム

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください